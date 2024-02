Oltre 100.000 biglietti venduti per il tour di Annalisa. Sold out e raddoppio per l’Arena di Verona

Annalisa live 2024.

Il successo di Annalisa non è solo discografico ma anche live. Arriva infatti il sold out, con relativo raddoppio, della data all’Arena di Verona. Sono oltre 100.000 i biglietti del tour già venduti.

La sua “Sinceramente“, brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2024 non solo è già certificato con il disco di platino in sole tre settimane rimanendo ai primi posti delle classifiche radiofoniche, ma sta trascinando anche le vendite dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” che, tornato grazie alla spinta sanremese ai primi posti delle classifiche FIMI, ha ottenuto il disco di platino.

Numeri che confermano Annalisa come l’artista femminile italiana più ascoltata su Spotify dove è presente con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200 oltre che nella classifica ufficiale singoli FIMI/GfK.

Il tutto dopo il risultato raggiunto come prima donna italiana ad entrare nella top 100 della classifica Globale di Billboard Usa.

Parliamo adesso di live…

Annalisa live 2024

Sul fronte dei concerti la cantante ha superatO la soglia dei 100 mila biglietti venduti con il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio che è ufficialmente sold out e raddoppia con un nuovo appuntamento fissato per il 20 maggio.

Il calendario del tour di Annalisa prodotto e organizzato da Friends&Partners la vedrà tornare nei palasport italiani con TUTTI NEL VORTICE PALASPORT, esibirsi live nei principali Festival italiani quest’estate con TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR,

una serie di concerti in festival prestigiosi .