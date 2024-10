Angelina Mango, è partito da Roma il tour live nei club tutto sold out: lo show e la scaletta

È partito ieri – 11 ottobre – dall’Atlantico Live di Roma il tour nei club di Angelina Mango che porterà l’artista in giro per i club più importanti d’Italia con ben undici appuntamenti live che attualmente sono sold out: scopriamo insieme lo show e la scaletta!

Angelina Mango ha portato sul palco un’esplosione di energia e condivisione raccontando la sua evoluzione artistica e personale e riuscendo a riabbracciare il suo pubblico dopo la serie di live estivi sia in Italia che in Europa, dove tornerà al termine della leg italiana del tour.

Il tour proseguirà con la seconda data di Roma il 12 ottobre e continuerà per tutto il mese di ottobre, concludendosi al Fabrique di Milano il 26 e 27 ottobre. Di seguito, le date rimanenti:

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB // SOLD OUT

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TEATRO CARTIERE CARRARA // SOLD OUT

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

ANGELINA MANGO LIVE NEI CLUB: LO SHOW E LA SCALETTA

Per questo tour nei club, Angelina è circondata da un set tre riesce a trasportare gli spettatori all’interno di scenari particolari e diversi tra loro, creando una festa di colori, pattern e ambienti che trasportano all’interno della personalità e del mondo della cantautrice.

Sul palco è accompagnata da una band di cinque elementi: Marta Cannuscio (percussioni), Alessio Nelli (piano e midi keyboard), Antonio Cirigliano (chitarra elettrica e acustica), Filippo Mango (batteria e drum pad) e Filippo Tosto (basso e basso synth).

In più, attraverso la scaletta di questo live, Angelina Mango è riuscita a mettere in risalto le sue molteplici sfaccettature, portando lo spettatore a connettersi con lei, le sue esperienze e le sue emozioni sul palco. Si passa dai suoi primi brani inediti del passato come, ad esempio, Walkman o brani del suo primo EP Monolocale come Sono aggrappata a te per poi arrivare ai brani più recenti tra cui La noia con cui ha vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo e la hit estiva melodrama.

All’inizio del live, viene trasmesso un video composto da una serie di video dagli esordi di Angelina su YouTube fino all’inchino davanti al suo pubblico delle date europee nei festival di quest’estate. Parte poi gioielli di famiglia, brano simbolo del percorso della cantautrice e presente all’interno del suo primo album poké melodrama. Si prosegue con melodrama e smile.

Dopo aver continuato lo show con brani del presente come Voglia di vivere e una bella canzone, arriva il momento del primo salto nel passato con Walkman. L’intero show è un continuo salto tra passato e presente, arrivando addirittura a Formica, uno dei primi brani in assoluto di Angelina.

Segue edmund & lucy, un brano che rappresenta una finestra sul rapporto tra due fratelli, Angelina e Filippo (anche suo batterista e presente sul palco insieme a lei) di cui, durante l’esibizione, vengono messe in risalto le silhouette.

Anche musicalmente, il concerto è un continuo viaggio, tra momenti più intimi e raccolti a parti in cui è il movimento a far da padrone tra synth, ritmi più allegri e spensierati e balli.

Arriva poi uno dei momenti più intimi dello show dove Angelina presenta Mani vuote e diamoci una tregua. Sul primo brano, la sua voce viene a tratti quasi surclassata dalla voce di tutti i 4000 spettatori presenti all’Atlantico di Roma. Segue la cover di Don’t Understand di Post Malone per arrivare a uguale a me, brano in feat con Marco Mengoni ma cantato in questa occasione da solista.

La parte finale è scandita da un immaginario più pop e festivo tra Ci pensiamo domani, cup of tea, fila indiana e Che t’o dico a fa. Lo show si chiude dopo un’ora e mezza circa con La noia, brano che ha consacrato la carriera di questa giovane artista tra Sanremo ed Eurovision.

Di seguito, la scaletta dei live di Angelina Mango:

gioielli di famiglia (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) melodrama (2024 -poké melodrama)

(2024 -poké melodrama) smile (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Voglia di Vivere (2023 – Voglia di vivere)

(2023 – Voglia di vivere) una bella canzone (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Walkman (2022)

(2022) Vita Morte e Miracoli (2023 – Voglia di vivere)

(2023 – Voglia di vivere) Sono aggrappata a te (2020 – monolocale)

(2020 – monolocale) Formica (2022)

(2022) edmund & lucy (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) crush (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) another world (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Va Tutto Bene (2020 – monolocale)

(2020 – monolocale) invece sì (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Mani vuote (2023 – Voglia di vivere)

(2023 – Voglia di vivere) diamoci una tregua (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Don’t Understand (Post Malone cover)

(Post Malone cover) uguale a me (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Ci pensiamo domani (2023 – Voglia di vivere)

(2023 – Voglia di vivere) cup of tea (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) fila indiana (2024 – poké melodrama)

(2024 – poké melodrama) Che t’o dico a fa (2023 – melodrama)

(2023 – melodrama) la noia (2024 – poké melodrama)

ANGELINA MANGO TOUR NEI CLUB IN EUROPA

Dopo aver concluso il tour in Italia, Angelina Mango proseguirà live anche in Europa nel suo primo tour nei club europei, dove ha già registrato diversi sold out come a Parigi, Monaco di Baviera, Colonia e Londra. Di seguito, le date del tour europeo:

30 ottobre 2024 – MONACO DI BAVIERA – HANSA 39 // SOLD OUT



1 novembre 2024 – COLONIA – ESSIGFABRIK // SOLD OUT



3 novembre 2024 – LONDRA – 02 ACADEMY ISLINGTON // SOLD OUT



4 novembre 2024 – BRUXELLES – LA MADELEINE

6 novembre 2024 – FRANCOFORTE – ZOOM

8 novembre 2024 – PARIGI – LES ÉTOILES // SOLD OUT



9 novembre 2024 – PARIGI – LES ÉTOILES // SOLD OUT



11 novembre 2024 – BARCELLONA – RAZZMATAZZ

13 novembre 2024 – MADRID – SALA CHANGO

I biglietti per il tour europeo sono disponibili su Live Nation cliccando qui.