Angelina Mango: “Ad un certo punto impari ad amare e gestire il tuo dolore”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “poké melodrama” è il primo album di inediti di Angelina Mango e racchiude le sue diverse anime musicali, mettendo in luce la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi.

Ed ecco che all’interno di questo disco la giovane cantautrice indossa con naturalezza sia l’abito dell’urban che quello del rap, passando per il pop e l’elettronica. Ad emergere è dunque la sua natura poliedrica, nonché il desiderio di celebrare il valore della complessità di ognuno di noi.

In “poké melodrama” non mancano poi la sperimentazione e la volontà di trovare delle peculiarità sonore attraverso incontri inusuali e, proprio a questo proposito, sono diversi i produttori che hanno contribuito alla ricerca del sound perfetto per questo disco.

Tra questi possiamo annoverare: Dardust, Edwyn Roberts, Alessandro La Cava, Cripo, Edwyn Roberts, Shune, Andry the Hitmaker, Okgiorgio, Zef, Strage e Cripo.

Alla produzione del disco hanno infine contribuito anche Antonio Cirigliano (chitarrista di Angelina) e Giovanni Pallotti (E.D.D.), che insieme alla cantautrice ne ha curato anche la direzione artistica.

