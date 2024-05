Angelina Mango, testo e significato di “Gioielli di Famiglia”

Angelina Mango, “Gioielli di Famiglia“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

“poké melodrama” è il primo album d’inediti di Angelina Mango e riassume le sue diverse anime musicali. Di fatto, si tratta di un disco in cui la versatilità della giovane cantautrice si manifesta con molteplici sfaccettature musicali, che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

“poké melodrama” fotografa dunque le diverse sfumature di Angelina, nonché la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi. Ed ecco che in questo disco la Mango indossa con innata naturalezza l’abito dell’urban, così come le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop, fino a spingersi al rap e al drum and bass.

ANGELINA MANGO, “GIOIELLI DI FAMIGLIA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Gioielli di Famiglia” è un racconto a cuore aperto, una riflessione sincera, la porta di questo disco che si apre per iniziare a scoprire le diverse sfumature di Angelina.

Il brano è il giudizio che spesso, purtroppo, viene espresso prima di farsi un’idea della realtà delle cose. È un’opinione non richiesta, ma è anche ciò che le nostre radici ci lasciano, i tratti che ereditiamo, qualcosa da cui si tenta di evadere, ma in cui restiamo impigliati, fino a renderci conto della fortuna di essere come siamo grazie all’amore ricevuto.

“Gioielli di Famiglia” nasce piano e voce con un focus sulle chitarre, sviluppate come se fossero degli archi pizzicati. Anche l’utilizzo vero e proprio degli archi è stato influenzato dalla volontà di ricordare degli archi programmati degli anni ’90.

“GIOIELLI DI FAMIGLIA”: TESTO DEL BRANO

Scritto da: Angelina Mango, Antonio Cirigliano, Michele “Canova” Iorfida, Leonardo Zaccaria e Vincenzo Colella.

Prodotto da: Antonio Cirigliano e E.D.D.

ho chiuso l’amore dentro ad una stanza

no non so se per proteggerlo o viverne senza

e provo a prendermene cura

con la bocca chiusa

ma senza vantarmi che non si usa

getto la spugna se non mi parli

ma di che parli, io

entro in casa mia ma non trovo posto

con le scarpe sporche

tra tutti i gioielli di famiglia

che si impigliano al collo

ora non respiro più

respira tu per me amico mio

tanto mi conosci bene amore mio

respira tu con me

quando voglio solo una ragione per distruggere le cose

ora

baby lascia stare le parole

che ti fanno male

molla tutto e corri per le strade

insieme a me

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

afona, ero una bimba afona

i miei stavano seduti a tavola

mi guardavano ballare scatenata con l’asma

sca-scatenata con

con la musica negli occhi

nelle spalle nelle gambe

nello stomaco nel cuore

ancora ballo mentre mamma mi guarda

com’è bella coi gioielli di famiglia

respira tu con me amica mia

tanto mi conosci bene amore mio

respira tu con me

quando voglio solo una ragione per distruggere le cose, ah

baby lascia stare le parole

che ti fanno male

molla tutto e corri per le strade

insieme a me

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

anche se i gioielli di famiglia

non li riconosco

forse casa mia

si è impigliata al collo

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

ora voglio solo ballare con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

e ora voglio solo ballare con te, con te, con te

oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

baby lascia stare le parole che ti fanno male