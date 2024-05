Angelina Mango, testo e significato di “Una Bella Canzone”

Angelina Mango, “Una Bella Canzone“: significato del testo del nuovo brano contenuto all’interno dell’album “poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music).

“poké melodrama” è il primo album d’inediti di Angelina Mango e riassume le sue diverse anime musicali. Di fatto, si tratta di un disco in cui la versatilità della giovane cantautrice si manifesta con molteplici sfaccettature musicali, che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

“poké melodrama” fotografa dunque le diverse sfumature di Angelina, nonché la sua capacità di cucirsi addosso generi e stili diversi. Ed ecco che in questo disco la Mango indossa con innata naturalezza l’abito dell’urban, così come le sonorità elettroniche, ma anche le melodie più pop, fino a spingersi al rap e al drum and bass.

ANGELINA MANGO, “una bella canzone”: SIGNIFICATO DEL BRANO

“Una Bella Canzone” è una riflessione sul tempo e parla di mancanza.

Quando ti allontani da casa, la persona che ami resta indietro e il vuoto ti sovrasta. Ogni giorno lontani sembra allungarsi e ogni istante senza l’altro sembra vuoto.

La mancanza si insinua nei pensieri e si fa avanti la sensazione di aver sprecato quel tempo che, trascorso insieme, sarebbe stato prezioso.

“Una Bella Canzone” è un brano dalle sonorità “sporche” ed è proprio questo tratto a renderlo interessante: è una ballad con una natura scarna, che racchiude in sé la magia di quel giorno di registrazione in studio.

“una bella canzone”: testo DEL BRANO

Scritto da Angelina Mango e Giorgio Pesenti.

Prodotto da okgiorgio.

in macchina passo di fianco a un incendio

gli alberi bruciano scottano il naso

sembra sapone negli occhi ‘sto viaggio

oggi non mi piaccio, non mi piaccio

è che mi sto allontanando da te

stavi nel letto volevi un abbraccio

faccio ritardo ogni giorno perché? per te

ma senza di te

non ce la faccio

io bloccata in ascensore

prendo a calci una bella canzone

tanto i ricordi manco lei li può dimostrare

non ho paura

dell’amore

e del male

che può fare

mi rimani

sulla pelle

nelle mani

la tua voce

conchiglie che ascolti d’inverno

come caviglie intrecciate nel letto

che non posso sciogliere più

ed ho capito più cose di te

quando ti ho lasciato e poi sono tornata

e non do la colpa ad un filo di vento

se è rimasta aperta la porta di casa

dovrei avere più ambizione

per cantarti una bella canzone

ma tanto a noi non ci serve dimostrare

non ho paura

dell’amore

e del male

che può fare

mi rimani

sulla pelle

nelle mani

la tua voce

conchiglie che ascolti d’inverno

come caviglie intrecciate nel letto

e non posso scioglierle più

è troppo difficile stare lontani

in questi alberghi sempre in posti diversi

stella ora dormi e chiudile fuori dagli occhi

tutte le notti prima di questa

in cui mi manchi