Anastasio porterà live il nuovo album “Le macchine non possono pregare” con il “LMNPP Tour”

Dopo aver pubblicato il suo nuovo album Le macchine non possono pregare lo scorso 11 aprile per Woodworm / Universal Music Italia, Anastasio è pronto per tornare sul palco in otto date live con il suo LMNPP Tour in programma ad ottobre 2025 nei principali club italiani.

Come scrive il rapper stesso su Instagram, questo tour: «Non sarà un normale concerto, sarà un’Opera Rap: daremo vita a questo album», concetto che aveva già sottolineato per la presentazione del suo album.

Inoltre, dal 9 maggio sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online la graphic novel “LMNPP” edita da Edizioni BD, parte fondamentale del progetto La graphic novel è stata realizzata da Anastasio insieme a Davide Nota ed Egidio Matinata con i disegni di Arturo “Dr Brain” Lauria.

Prodotto da Area Live in collaborazione con CMN Produzioni, di seguito sono elencate le date del LMNPP Tour 2025 di Anastasio:

16 ottobre 2025 – Roma, Monk Club

17 ottobre 2025 – Bologna, Locomotiv Club

18 ottobre 2025 – Firenze, Viper Theatre

23 ottobre 2025 – Modugno (BA), Demodè Club

24 ottobre 2025 – Perugia, Urban Club

25 ottobre 2025 – Napoli, Teatro Bolivar

29 ottobre 2025 – Torino, Off Topic

30 ottobre 2025 – Milano, Santeria

I biglietti sono già disponibili online su diverse piattaforme di vendita a seconda della data scelta: clicca QUI per avere maggiori informazioni a riguardo.

