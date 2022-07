Top Records settimana 29: Amazon Music e TikTok fanno sentire il loro peso nelle classifiche

Ritorna Top Records, la rubrica di approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Le analisi della rubrica sono realizzate da Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade. Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

Partiamo subito con l’analisi dei dati.

TOP RECORDS

Continua il dominio della Musica italiana su quella internazionale. Solo un album non in lingua italiana in top 10 (Harrys House di Harry Styles alla #6) mentre zero brani non in lingua italiana nella top 10 singoli.

Grande risultato per Sfera Ebbasta, Blanco e Lazza. Sono loro gli artisti con più brani in top 100: tutti e tre ne hanno sei ciascuno.

Dopo sei settimana al primo posto della classifica singoli FIMI, La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei viene detronizzata dal debutto del nuovo singolo di thasup, S!r!. Nel brano sono coinvolti anche Charlie Charles, Sfera Ebbasta e Lazza.

Quest’ultimo questa settimana è quindi è al primo posto sia nella classifica album che in quella singoli. Il suo Sirio è quindi al primo posto per la decima settimana (non consecutiva) ed eguaglia il record del 2018 di Irama (l’album era Plume). Top Records quindi per Lazza, o Lazzino come lo chiamano i fan.

Elodie questa settimana ha tre brani nella Top 20 e Tribale diventa il suo terzo singolo consecutivo a raggiungere la Top 15 dopo la coda del diavolo (#1) e bagno a mezzanotte (#4).

Continua a prendere peso, nello streaming, non per la prova costume, Amazon Music. Lo dimostra Hula Hoop di Carl Brave e Noemi. Il brano sulla piattaforma è presente in Top 30 e fa balzare il brano dalla #55 alla #35 nella classifica FIMI.

EFFETTo TIK TOK

Continua l’effetto tiktok su alcuni singoli e, di conseguenza, album. SNAP di Rosa Linn (la rappresentante dell’Armenia nell’ultimo Eurovision) raggiunge un nuovo peak alla #69 (+14), mentre ADVICE di Anna e Mambolosco sale alla #89 (+8) facendo di conseguenza salire anche l’EP di debutto dell’artista che, questa settimana, raggiunge un nuovo peak sfiorando la top 10 (posizione #11).

Anche This is Elodie, trainato dal successo sulla piattaforma di Niente canzoni d’amore, continua la sua salita, e questa settimana occupa la #58 (+8).

EFFETTO TOUR

NOI, LORO, GLI ALTRI di Marracash, album fresco di vittoria al miglior album al Premio Tenco risale col tour in top 10, questa settimana alla #7 (+8). Risalita anche per Alessandra Amoroso dopo il suo Tutto accade a San siro: oltre la salita di Camera 209 c’è anche quella dell’album Tutto Accade alla #49 (+10). Inoltre ben sei album di Alessandra sono presenti nella classifica vinili.

TOP RECORD SINGOLI ESTIVI

Nuovi peak per le seguenti hit estive :

#6 Caramello (+2)

#12 Extasi (+3)

#15 Tribale (+4)

#35 Hula hoop (+20)

#42 Camera 209 (+3)

#44 Pare (+2)

#61 Toca (+3)

#70 Bolero (+7)

Debutta invece alla #91 Tori seduti di Shade e J-Ax.