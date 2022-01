GLI ARTISTI, ALBUM E BRANI PIÙ ASCOLTATI SU SPOTIFY, SETTIMANA 3: Noyz Narcos debutta primo ma Sick Luke resiste sul podio

Pagelle Nuovi Singoli italiani in uscita il 21 gennaio 2022 a cura del critico musicale Fabio Fiume. Mancano appena due settimane al Festival di Sanremo e.

Sono pochissimi gli artisti che hanno scelto di non avere ospiti nell'interpretazione della cover scelta.

Il brano porta nuove collaborazioni per la cantante... lo ha scritto infatti con Madame, Luca Faraone e Shablo.

Radio date 21 gennaio. I due grandi protagonisti del radio date del 21 gennaio sono Laura Pausini e Cesare Cremonini, ma non sono di certo gli.

Laura Pausini Caja texto. È uscito in tutto il mondo alle ore 20 del 20 gennaio 2022, Scatola, il nuovo singolo di Laura Pausini che.

Il cantautore sarà per la quarta volta sul palco dell'Ariston con "Ovunque sarai".

Ecco i brani italiani in uscita in digitale nel primo mese del 2022.

Sfrontata e ribelle, Etta critica chi disapprova le scelte altrui e riflette in particolare il ruolo delle donne nella musica attuale.

Il rapper della scena urban romana per la prima volta sperimenta sonorità legate al mondo dell’indie e si mette in gioco con il canto.

"Il seme l’ho piantato. Come in natura, anche un disco può cambiare e crescere col tempo". Il cantautore romano Folcast ci ha raccontato il suo secondo album.

di Massimiliano Longo

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...