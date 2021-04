Classifica Spotify Settimana #13: Madame guida davanti a Colapesce e Dimartino e Maneskin

Madame con Voce guida la classifica Spotify Top 50 con quasi mezzo milione di ascolti di vantaggio su Colapesce e Dimartino. Il podio è chiuso dai Maneskin che mantengono un leggero scarto su Irama, comunque in ascesa.

Nella Top Viral sono ben tre i brani sanremesi nelle prime dieci posizioni, con un netto calo dei pezzi che hanno partecipato in gara tra i giovani. In questa chart buona prestazione per gli artisti di Amici.

L’uscita dell’album di Massimo Pericolo Solo Tutto permette ai brani di entrare in classifica, ma senza dominarla come succede quando escono altri dischi rap.

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Voce – Madame – 2.932.042

2 – Musica Leggerissima – Colapesce, Dimartino – 2.557.350

3 – Zitti E Buoni – Måneskin – 2.161.328

4 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 2.129.595

5 – La Canzone Nostra ⟁ ︎(con Blanco & Salmo) – Mace – 2.019.924

6 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin, Fedez – 1.943.835

7 – Lady – Sangiovanni – 1.846.253

8 – Cazzo Culo (feat. Salmo) – Massimo Pericolo. Crookers. Venerus, Nic Sarno – 1.468.985

9 – Mi Manchi – Aka 7even – 1.458.737

10 – Parlami – Fasma, Gg – 1.341.398

11 – Airforce (feat. Madame) – Massimo Pericolo, Crookers – 1.261.230

12 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 1.258.111

13 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.181.595

14 – Dieci – Annalisa – 1.113.077

15 – Casa Nuova (feat. Venerus) – Massimo Pericolo, Crookers, Nic Sarno – 1.097.098

16 – Stupido – Massimo Pericolo, Crookers – 1.084.470

17 – Venere E Marte (feat. Marco Mengoni, Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 1.030.624

18 – Tutta La Notte – Sangiovanni – 1.006.405

19 – Debiti – Massimo Pericolo, Crookers – 995.087

20 – Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) – Justin Bieber – 974.018

21 – Il Mio Amico (feat. Fabri Fibra) – Madame – 958.160

22 – Mai Dire Mai (La Locura) – Willie Peyote – 939.335

23 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 911.170

24 – Non Fare Così – Capo Plaza – 909.002

25 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 874.673

26 – Your Love (9PM) – Atb, Topic, A7s – 863.877

27 – Bugie (feat. Rkomi & Carl Brave) – Madame – 845.538

28 – Bugie – Massimo Pericolo, Crookers – 835.345

29 – Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit – Riton, Nightcrawlers – 830.699

30 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 823.892

31 – Save Your Tears – The Weeknd – 818.186

32 – Ti Raggiungerò – Fred De Palma – 806.268

33 – G – Massimo Pericolo, Crookers, Goedi – 804.268

34 – Superclassico – Ernia – 784.881

35 – Sai Solo Scopare! – Massimo Pericolo, Crookers – 781.825

36 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 776.912

37 – Fumo – Massimo Pericolo, Crookers – 760.442

38 – Troia (feat. J Lord) – Massimo Pericolo, Crookers – 749.078

39 – Coraline – Måneskin – 741.367

40 – Glicine – Noemi – 738.016

41 – Vent’anni – Måneskin – 737.731

42 – Paradise (feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 728.401

43 – Concedimi – Matteo Romano – 713.195

44 – No Cap (feat. Geolier) – Emis Killa, Jake La Furia – 712.892

45 – Amare – La Rappresentante Di Lista – 704.517

46 – Inuyasha – Mahmood – 693.418

47 – 100k – Massimo Pericolo, Crookers, Goedi – 681.015

48 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 673.278

49 – Ora – Aiello – 671.055

50 – Brebbia 2012 – Massimo Pericolo, Crookers, Nic Sarno – 666.691

Clicca su Continua per scoprire la classifica Spotify Top Viral.