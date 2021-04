Madame sarà in tour: ecco le date 2021

Madame, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 (leggi qui) e il suo primo album Madame per Sugar, annuncia le date del suo primo tour.

I live sono prodotti e organizzati da Friends&Partners e Vivo Concerti.

Queste le date.

MADAME – TOUR 2021

3 dicembre – Roma Atlantico Live

6 dicembre – Firenze Tuscany Hall

10 dicembre – Napoli Casa Della Musica

16 dicembre – Torino – Venaria Concordia

19 dicembre – Milano Alcatraz

I biglietti saranno in vendita su Ticketone e Vivaticket a partire dalle h 16 di giovedì 1° aprile e nei punti vendita fisici dall’8 aprile alle 11.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Il tour sarà l’occasione per presentare al pubblico il primo album di Madame, il racconto in musica di una relazione intima e riservata, un dialogo alternato tra Francesca (vero nome dell’artista) e Madame attraverso il quale, in un percorso di presa di coscienza e liberazione, si arriva a svelare che accettarsi è la prima e unica soluzione.

Nell’album di Madame ci sono numerosi ospiti e collaborazioni: Fabri Fibra in Il mio amico (prod. DRD e Bias), Rkomi e Carl Brave in Bugie (prod. Zef), i Pinguini Tattici Nucleari in Babaganoush (prod. Enrico Brun), Guè Pequeno in Dimmi ora (prod. 2nd Roof), Villabanks in Mood (prod. Bias), Ernia in Nuda (prod. Bias), Gaia in Luna (prod. Zef e Mr Monkey), Blanco in Tutti muoiono (prod. Mr Monkey e Michelangelo).

Qui la tracklist dell’album Madame.

Istinto

Voce prod. Dardust

Il mio amico feat. Fabri Fibra

Bugie feat. Rkomi e Carl Brave

Babaganoush feat. Pinguini Tattici Nucleari

Dimmi ora feat. Guè Pequeno

Clito

Mood feat. Villabanks

Nuda feat. Ernia

Bamboline Boliviane

Mami Papi prod. Shablo

Baby

Luna feat. Gaia

Amiconi (freestyle)

Tutti muoiono feat. Blanco e Michelangelo

Vergogna