La classifica Spotify Top 50 vede anche questa settimana il dominio dei brani del Festival di Sanremo.

Nella Top Ten sono ben 9 i brani provenienti dalla kermesse. Musica italiana batte musica internazionale per 18 a 2!

Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima calano il tris e conquistano la chart che registra lo streaming dopo aver chiuso in testa le classifiche dei passaggi radio e la Fimi dei singoli.

Nella Top Viral guida Gaudiano, vincitore a Sanremo tra i Giovani (Qui la nostra videointervista).

Scopriamo le charts nel dettaglio partendo, come di consueto, dalla classifica Spotify Top 50.

CLASSIFICA SPOTIFY TOP 50

1 – Musica Leggerissima – Colapesce e Dimartino – 4.645.880

2 – Voce – Madame – 3.825.864

3 – Zitti E Buoni – Måneskin – 3.489.172

4 – Chiamami Per Nome – Francesca Michielin. Fedez – 3.036.681

5 – La Genesi Del Tuo Colore – Irama – 2.686.769

6 – La Canzone Nostra – Mace con Blanco & Salmo – 2.260.663

7 – Fiamme Negli Occhi – Coma_Cose – 1.901.233

8 – Mai Dire Mai (La Locura) – Willie Peyote – 1.755.442

9 – Parlami – Fasma, Gg – 1.745.018

10 – Dieci – Annalisa – 1.664.254

11 – Ora – Aiello – 1.271.089

12 – Lady – Sangiovanni – 1.212.133

13 – Glicine – Noemi – 1.185.208

14 – Amare – La Rappresentante Di Lista – 1.149.700

15 – Ferma A Guardare (feat. Pinguini Tattici Nucleari) – Ernia – 1.113.221

16 – Venere E Marte (feat. Marco Mengoni, Frah Quintale) – Takagi & Ketra – 1.101.201

17 – Un Milione Di Cose Da Dirti – Ermal Meta – 987.456

18 – Hecha Pa’ Mi – Boza – 954.887

19 – Vent’anni – Måneskin – 921.409

20 – Save Your Tears – The Weeknd – 920.173

21 – Non Fare Così – Capo Plaza – 900.380

22 – Scooby Doo – Pinguini Tattici Nucleari – 897.631

23 – Mi Manchi – Aka 7even – 874.468

24 – Potevi Fare Di Più – Arisa – 828.191

25 – Dákiti – Bad Bunny, Jhay Cortez – 803.789

26 – Superclassico – Ernia – 775.868

27 – Astronaut In The Ocean – Masked Wolf – 773.885

28 – Destri – Gazzelle – 751.368

29 – No Cap (feat. Geolier) – Emis Killa, Jake La Furia – 748.329

30 – Paradise (feat. Dermot Kennedy) – Meduza – 742.669

31 – Santa Marinella – Fulminacci – 736.272

32 – Inuyasha – Mahmood – 723.034

33 – Concedimi – Matteo Romano – 711.244

34 – Street – Capo Plaza – 682.844

35 – Cuore Amaro – Gaia – 674.586

36 – L’urlo Di Munch – Emanuele Aloia – 673.571

37 – Altalene (feat. Mara Sattei & Coez) – Bloody Vinyl, Slait, Tha Supreme – 668.179

38 – Baby (with J Balvin) – Sfera Ebbasta – 667.305

39 – Combat Pop (ALBI #1) – Lo Stato Sociale – 666.367

40 – Ìil Tuo Nome – Il Tre – 657.193

41 – Il Mio Amico (feat. Fabri Fibra) – Madame – 654.918

42 – Slatt (feat. Capo Plaza) – Rondodasosa – 653.002

43 – Estate – Will – 648.503

44 – Che Me Chiamme A Fa? – Rocco Hunt Feat. Geolier – 643.286

45 – Angelina Jolie – Bresh – 635.230

46 – Coltllata (feat. Tha Supreme) – Gazzelle – 626.203

47 – Seven 7oo (feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko) – Rm4e – 625.790

48 – Notti In Bianco – Blanco – 621.312

49 – The Business – Tiësto -618.739

50 – Allenamento #4 – Capo Plaza – 608.958

