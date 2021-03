Classifiche di Vendita Fimi Settimana #11: Ermal Meta svetta tra album e vinili. Colapesce e Dimartino primi tra i singoli

Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana vedono il dominio di Ermal Meta. Il cantautore terzo classificato all’ultimo Festival di Sanremo è in testa con il suo album Tribù Urbana (Qui la nostra recensione) alle charts di album e vinili.

Il disco uscito dopo la kermesse è il terzo del cantautore a piazzarsi al primo posto. Non abbiamo armi di tre anni fa esordì in vetta, mentre Vietato Morire del 2017 arrivò al primo posto alla seconda settimana in classifica dopo aver esordito al quinto posto.

Tra i singoli Colapesce e Dimartino scalzano Fedez e Francesca Michielin e dopo aver conquistato la classifica radio sono in testa anche tra i singoli.

Buon esordio di Aiello (Qui la nostra videointervista). Si piazza al quarto posto tra album e vinili, mentre è tiepida l’accoglienza per Gio Evan.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio partendo, come di consueto, dagli album.

CLASSIFICHE DI VENDITA FIMI – ALBUM

Gli album di artisti provenienti dal Festival di Sanremo conquistano la chart. 4 dischi occupano la Top 5! Un risultato davvero incredibile, soprattutto se consideriamo che sono ancora molti gli album che sono usciti oggi o vedranno la luce nelle prossime settimane.

La musica italiana surclassa quella internazionale con un secco 10 a 0 nella Top 10 e 19 a 1 nella Top 20.

Da segnalare il crollo della compilation di Amici che in una settimana passa dalla vetta alla #78.

1 – Tribu Urbana – Ermal Meta

2 – Nuda10 – Annalisa

3 – Obe – Mace

4 – Meridionale – Aiello

5 – Tante Care Cose – Fulminacci

6 – Sanremo 2021

7 – Plaza – Capo Plaza

8 – Ok – Gazzelle

9 – Il Ballo Della Vita – Maneskin

10 – Famoso – Sfera Ebbasta

11 – 1969 – Achille Lauro

12 – Gemelli – Ernia

13 – 17 Dark Edition – Emis Killa & Jake La Furia

14 – Mareducato – Gio Evan

15 – Ali – Il Tre

16 – After Hours – The Weeknd

17 – Ahia! – Pinguini Tattici Nucleari

18 – Persona – Marracash

19 – I Mortali² – Colapesce, Dimartino

20 – My Mamma – La Rappresentante Di Lista

21 – Fine Line – Harry Styles

22 – Fuori Dall’hype Ringo Starr – Pinguini Tattici Nucleari

23 – Bv3 – Bloody Vinyl

24 – Feat (Fuori Dagli Spazi) – Francesca Michielin

25 – Future Nostalgia – Dua Lipa

26 – 77 Singoli / Lp 3-Lp 4 – Ligabue

27 – Mr. Fini – Guè Pequeno

28 – Don’t Worry Best Of – Boomdabash

29 – 23 6451 – Tha Supreme

30 – Geniale – Nuova Edizione 2021 Con Bonus Track – Dalla, Lucio E Gli Idoli

31 – The Dark Side Of The Moon – Pink Floyd

32 – Chosen – Maneskin

33 – Revelación – Selena Gomez

34 – Metamorfosi – Noemi

35 – El Último Tour Del Mundo – Bad Bunny

36 – Crepe – Irama

37 – Il Meglio Dello Zecchino D’oro

38 – Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia – Tedua

39 – Shoot For The Stars Aim For The Moon – Pop Smoke

40 – Playlist Live – Salmo

41 – Dna Deluxe X – Ghali

42 – Attentato Alla Musica Italiana – Lo Stato Sociale

43 – Petrichor – Mr.Rain

44 – 7 – Ligabue

45 – Giovane Rondo – Rondodasosa

46 – Unica – Ornella Vanoni

47 – When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

48 – A Star Is Born (O.S.T.) – Lady Gaga & Bradley Cooper

49 – Qvc9-Quello Che Vi Consiglio 9 – Gemitaiz

50 – Colpa Delle Favole – Ultimo

