Classifica Radio EarOne settimana #3: Marco Mengoni e Madame primi... Mara Satttei (con Giorgia) più alta new entry

Classifica radio EarOne settimana 3 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Con un balzo in avanti Marco Mengoni, già dominatore per diverse settimana quest’estate con Ma stasera, porta il suo nuovo singolo in duetto con Madame, Mi fiderò, al primo posto della classifica.

Più alta nuova entrata della settimana è Parentesi di Mara Sattei con Giorgia.

Andiamo a scoprire subito la Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 3

Guadagna bene 26 posiziono entrando nella Top 20 alla #20 Sacrifice di THE WEEKND (+26), scende alla #19 THATS WHAT I WANT di LIL NAS X (-3) e alla #18 La stagione del cancro e del leone di TOMMASO PARADISO (=).

Alla #17 My Universe di COLDPLAY X BTS (-3), sale di ben 59 posizioni e si porta alla #16 Oh My God di ADELE (+59), alla #15 abcdefu di GAYLE (+7), alla #14 Enemy (from the series Arcane League of Legends) degli IMAGINE DRAGONS (-1), alla #13 Lipstick di KUNGS (-1), sale alla #12 Can’t Stay Away di DARIN (+5) mentre esce dalla Top 10 Colibrì di CESARE CREMONINI che questa settimana troviamo alla #11 (-5).

Posizione numero #10 per SAPORE di Fedez feat. Tedua (-1), scende alla #9 Come nelle canzoni di COEZ (-2), alla #8 Golden Nights di SOPHIE AND THE GIANTS feat. Benny Benassi, Dardust e Astrality (-3), alla #7, in salita, let you di IANN DIOR (+3).

Finiscono fuori dal podio Seta di ELISA, che troviamo alla #6 (-4), e alla #5 CRAZY LOVE di MARRACASH (-4). Sale di ben 11 posizioni LA CODA DEL DIAVOLO di RKOMI & ELODIE (+11) che arriva alla #4, ad un passo dal podio.

Stabile alla # 3 La Primavera di JOVANOTTI (=), sale alla #2 Overpass Graffiti di ED SHEERAN (+6) e alla #1 troviamo Mi Fiderò di Marco Mengoni feat. Madame.

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.