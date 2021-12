Marco Mengoni, fresco di Disco d’oro, è pronto a lanciare “Mi fiderò” feat. Madame

Marco Mengoni Mi fiderò testo e musica scritti con Madame, Raige, Tony Maiello e Riccardo Scirè per il nuovo singolo estratto da Materia (Terra), l’ultimo album del cantautore certificato proprio oggi con il disco d’oro un traguardo che va ad aggiungersi a quello di Ma stasera, brano italiano più passato dalle radio nel 2021.

Mi fiderò feat. Madame è stato prodotto da Tino Piontek (in arte Purple Disco Machine) ed è brano up-tempo che esplora il funk con una ritmica preponderante. Il nuovo singolo entrerà in rotazione radiofonica dal 31 dicembre.

Il brano racconta della fiducia, elemento alla base di ogni relazione, un qualcosa che non è fatto solamente di promesse, ma passa anche dalla concretezza di labbra, sguardi e mani.

Con questo brano Marco Mengoni fa un percorso a ritroso, legando la fiducia ad elementi primordiali come l’istinto o la chimica, che spesso sono messi in secondo piano rispetto a una miope iper-razionalità che ci rende poco predisposti alla conoscenza di noi stessi e degli altri. La pelle, il sapore e il tremolio dicono tanto e abbattono ogni schema.

gli altri progetti

Nel frattempo Marco continua a muoversi su più fronti… va avanti infatti la nuova edizione de Il Riff di Marco Mengoni, il podcast che il prossimo 30 dicembre ospiterà Fabio De Luigi.

Inoltre a gennaio 2022 Marco Mengoni sarà protagonista di due presentazioni speciali in programma a Roma e Milano. Qui tutti i dettagli.

MARCO MENGONI MI FIDERÒ testo e audio

Differenza sottile

tra il fare e il dire

so che c’è di mezzo un mare

e ci puoi morire

ho tracciato un confine

sono solo linee

e camminato mille strade

per non farmi scoprire

In questo piccolo spazio

in una piazza così grande

la mia vita mi sorprende

e mi riempie di domande

e tu non hai risposte

ma sorridi al momento giusto

da farmi incazzare e poi dal niente

ridere di gusto

Mi fiderò delle tue labbra che parlano

che sembrano mantra e non ascolto nemmeno

mi fiderò delle tue mani la notte

che mi portano in posti che non conoscevo

mi fiderò del tuo coraggio più del mio

quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

mi fiderò, ma non sarà senza riserve

temere di amare o amare senza temere niente

mi fiderò

senza temere niente

Voglio qualcosa per cui soffrire

che niente per cui vivere

voglio qualcosa che non puoi capire

che qualcosa che puoi solo dire

dirò che

amarti è facile e impossibile

la tua vita è un’area inagibile

Io posso entrare solamente però, però

se tu non ti dai limiti e smetti di decidere

al posto di lasciarti andare e dirmi solo di no

di no, sai dirmi solo di no, di no

se io non mi do limiti e non ho mai deciso

di chiudere una porta con te

perché so che cos’ho

cos’ho e so che tu (in fondo)

Mi fiderò delle tue labbra che parlano

che sembrano mantra e non ascolto nemmeno

mi fiderò delle tue mani la notte

che mi portano in posti che non conoscevo

mi fiderò del tuo coraggio più del mio

quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

mi fiderò, ma non sarà senza riserve

temere di amare o amare senza temere niente

mi fiderò

senza temere niente

mi fiderò

senza temere niente

Mi fiderò per che mi tiene sicuro

in un giorno qualunque, un’ora prima del buio

mi fiderò perché non è una promessa

e nessuno dei due ha mai detto lo giuro

mi fiderò del tuo coraggio più del mio

quando per paura l’ho nascosto pure a Dio

mi fiderò, ma non sarà senza riserve

temere di amare o amare senza temere niente

mi fiderò

senza temere niente

mi fiderò

senza temere niente