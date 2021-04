Classifica Radio Settimana #17: Sanremo in calo. “Fireworks” scalza “Musica Leggerissima”

In Copertina

Pagelle Nuovi Singoli in uscita il 30 aprile 2021: I Coma_Cose fanno centro mentre Povia...

Ermal Meta, Come_Cose, Daniel Cosmic, Ivana Spagna... sono tante le novità della settimana.

Anteprima Video: una profonda analisi interiore nel singolo “Luce e Fango” di Eakos

E' uscito lo scorso 23 aprile il primo singolo ufficiale di Eakos intitolato Luce e Fango. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Ermal Meta: “Uno Per Tutti” per il lancio del nuovo singolo, una speciale performance olografica (Video)

Il 30 aprile è il giorno dell'uscita in radio di Uno, il nuovo singolo di Ermal Meta. Per il lancio si è pensato a un evento... olografico!.

Primo Maggio Roma 2021: presentatori, cast e dove vedere e ascoltare lo spettacolo

Lo spettacolo televisivo quest'anno sarà diviso in due parti a partire dalle 16:30.

Amici di Maria De Filippi: oltre 400.000 copie vendute per gli inediti dei ragazzi. Ecco quali inediti stanno andando meglio

Scopriamo nel dettaglio quali canzoni e quali artisti stanno andando meglio in questa edizione boom.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 30 aprile

Radio Date 30 aprile. Volete sapere quali (e quanti) sono i singoli in uscita questa settimana? Noi ne abbiamo contati almeno 80... Tra questi segnaliamo il feat.

Apple Music lancia nuove funzionalità tra cui le Classifiche delle città

Per l'Italia le città scelte, per il momento, sono Milano, Napoli e Roma.

Milva l'ultimo saluto di Milano: le parole della figlia, quelle del sindaco Beppe Sala e la verità di Rita Pavone

La Pavone, come già fatto sui social, non ha risparmiato una dura critica ai chi si ricorda degli artisti troppo tardi .

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale

ALBUM IN USCITA 2021

Articolo in continuo aggiornamento...

Intervista a Claudio Capeo: “Con i miei brani cerco di trasmettere amore e passione”

Claudio Capeo, cantautore francese di chiare italiane, oltralpe è una vera e propria star e parteciperà al Concerto del Primo Maggio di Roma.

Videointervista a Folcast: “Non so a quanti concerti del Primo Maggio ho assistito da spettatore...”

E' uscito il nuovo singolo di Folcast Senti Che Musica, realizzato insieme ai Selton e a Roy Paci. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista agli Extraliscio, aspettando il Concerto Primo Maggio 2021

Gli Extraliscio, dopo un Festival di Sanremo vissuto da protagonisti, sono pronti per un nuovo importante traguardo. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Neno, vincitore del contest 1MNext pronto a stupire con una cover al Galbanino Stage

Neno, dopo la vittoria del contest 1MNext, approda sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista a Massimo Bonelli, organizzatore del Concerto Primo Maggio 2021

Massimo Bonelli, organizzatore del Concerto del Primo Maggio 2021, traccia un bilancio di questa strana edizione a qualche giorno dall'evento.

Videointervista ad Andrea Di Giovanni: “Oggi non rifarei un talent, però..."

Andrea Di Giovanni è un artista eclettico e che non ha mai avuto il timore di sperimentare e mettersi in gioco. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Milva... se ne va l'ultima delle dive che incontrai in un giorno di primavera

Come ormai avrete già appreso oggi Milva ci ha lasciati. Avrebbe compiuto 82 anni il prossimo mese di luglio. Una notizia che personalmente mi ha trovato sconvolto, stupefatto e ha fatto calare su di me un velo enorme di tristezza. Non ero preparato ad una notizia del genere. Forse qualcuno dirà che non si è mai preparati....

Ermal Meta: “Uno Per Tutti” per il lancio del nuovo singolo, una speciale performance olografica (Video)

Il 30 aprile è il giorno dell'uscita in radio di Uno, il nuovo singolo di Ermal Meta. Per il lancio si è pensato a un evento... olografico!.

Daniel Cosmic lancia il nuovo singolo, "Marì", il ricordo di una passione travolgente (testo e audio)

Alla produzione ancora una volta l'amico e Producer Sedd.

Primo Maggio Roma 2021: presentatori, cast e dove vedere e ascoltare lo spettacolo

Lo spettacolo televisivo quest'anno sarà diviso in due parti a partire dalle 16:30.

Fuori "Tutt'apposto" il duetto di Giordana Angi con Loredana Bertè (testo e audio)

Il brano anticipa l'album "Mi muovo" in uscita nel mese di maggio.

Amici di Maria De Filippi: oltre 400.000 copie vendute per gli inediti dei ragazzi. Ecco quali inediti stanno andando meglio

Scopriamo nel dettaglio quali canzoni e quali artisti stanno andando meglio in questa edizione boom.

Iva Zanicchi lancia il singolo "Amore mio malgrado" in attesa del nuovo album

La cantante, opinionista a L'isola dei famosi, è al lavoro su un nuovo album di inediti.

Apple Music lancia nuove funzionalità tra cui le Classifiche delle città

Per l'Italia le città scelte, per il momento, sono Milano, Napoli e Roma.

Cara scrive con Davide Simonetta, Edwyn Roberts e Paolo Antonacci il nuovo singolo, "Il primo bacio"

Il nuovo singolo segue l'EP "99" ed è fuori dal 28 aprile per Polydor.

Sierra Profondamente è il titolo dell'EP in arrivo il 30 aprile. Sei i produttori al lavoro sul progetto

All'interno del progetto otto tracce di cui sette inedite.

Milva l'ultimo saluto di Milano: le parole della figlia, quelle del sindaco Beppe Sala e la verità di Rita Pavone

La Pavone, come già fatto sui social, non ha risparmiato una dura critica ai chi si ricorda degli artisti troppo tardi .

Andrea Amati fotografa romanticamente il mondo nel brano “Grovigli”

Andrea Amati, autore di brani di successo per altri artisti, inizia con questo singolo un nuovo percorso musicale.

Jacopo Et: “Gli racconteremo”, nuovo esplosivo singolo feat. Lo Stato Sociale

Jacopo Et, dopo il fortunato esordio con La Vecchia Guardia feat. Jake La Furia torna con Gli racconteremo feat. Lo Stato Sociale.

News

dalla discografia

Rubriche

Pagelle Nuovi singoli

Pagelle Nuovi Singoli in uscita il 30 aprile 2021: I Coma_Cose fanno centro mentre Povia...

radio date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 30 aprile

W la Mamma

Caro Povia, in merito al tuo post sul ddl zan, facciamo due riflessioni? io, te e mio figlio...

La mosca Tzè Tzè

Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Testo&Contesto

Testo & ConTesto: Laura Pausini Io sì. Il Prof di latino analizza il testo della canzone italiana candidata agli Oscar 2021

A tutto pop

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

A-V Indie

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Anteprima Video: una profonda analisi interiore nel singolo “Luce e Fango” di Eakos

Amalfitano lancia il nuovo singolo "Maddalena"

Midorii si aggrappa a "Saturno" per raccontare la forza di un amore

Acquari: hanno lanciato il singolo "Omogeneizzato"

Ermes Povero diavolo è il primo singolo in uscita con la Tempo Records di Big Fish

Fedrix & Flaw, fuori “Archimede”: “Con questa canzone ci siamo liberati del peso delle paure”

Dopo Sanremo Rock la voce graffiante di Gipsy Fiorucci lancia "Attimi per attimi"

Möly pubblica il suo primo singolo "TTBN?"

Lykan parla delle paure paralizzanti nel brano “Paranoie”

Classifica Radio Settimana #17: Sanremo in calo. “Fireworks” scalza “Musica Leggerissima”

Certificazioni FIMI settimana #16: ben tre riconoscimenti per Gazzelle. Tra i sanremesi Annalisa, Madame e Coma_Cose

Classifica Spotify Settimana #16: Amici al Top! Aka7even e Sangiovanni in vetta!

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #16: Achille Lauro scalza Guè Pequeno e si piazza in testa!

Classifica Radio Settimana #16: Colapesce e Dimartino calano il settebello, ma i pezzi di Sanremo sono in calo

Certificazioni FIMI settimana 15 2021: arriva il primo doppio platino per Sanremo 2021 e un nuovo disco d'oro da Amici 20

Annalisa: "Nuda Dieci"... una riedizione che riscalda l'atmosfera?

Malika Ayane: “Malifesto” il racconto perfetto di come la vita

Maneskin – Il Teatro dell'Ira... da cui fuoriesce tutta l'ira ma non solo

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

La Rappresentante di lista - My Mamma - Recensione

Michele Bravi: La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo.

Motta Intervista Semplice

Marte Marasco Intervista 1M Next

Cargo Intervista 1M Next

Marco Masini Intervista Concerto in Streaming 9 maggio

Ibla Intervista Libertad

Folcast Intervista Senti Che Musica

Mameli Blind Nashley Intervita Non Cambi Mai

Massimo Bonelli Intervista Concerto Primo Maggio 2021

Extraliscio Intervista Concerto Primo Maggio 2021

Andrea Di Giovanni Intervista Rebel

Matteo Romano Intervista Casa di Specchi

Enrico Nigiotti Intervista Notti di Luna