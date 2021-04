Classifica Radio Settimana #14: pokerissimo per Colapesce e Dimartino. Sul podio La Rappresentante di Lista

La classifica radio di questa settimana premia per la quinta settimana consecutiva Colapesce e Dimartino con il tormentone sanremese Musica Leggerissima.

Per la prima volta sul podio La Rappresentante di Lista con Amare, brano che cresce ascolto dopo ascolto.

In leggera risalita Francesca Michielin e Fedez, mentre in netto calo Irama con La genesi del tuo colore.

Ottimo ingresso per Hollywood, il nuovo singolo di Sfera Ebbasta feat. Diplo e per Mobrici che con TVB entra in Top 50.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 20 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

Clicca su Continua per scoprire la classifica radio nel dettaglio.