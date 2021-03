Sfera Ebbasta: in radio il singolo “Hollywood”, prodotto da Diplo (Testo e Audio)

Sarà in radio da venerdì 2 febbraio il nuovo singolo di Sfera Ebbasta Hollywood, estratto dall’album Famoso. Il brano, prodotto da Diplo nella sua villa californiana, arriva dopo Baby, pezzo con J Balvin, il primo dell’artista di Cinisello Balsamo che è entrato nella Top 20 della classifica radio.

Hollywood è una delle più amate hit dell’album certificato doppio disco di platino. Il pezzo, già certificato disco d’oro, ha già ottenuto 18 milioni di stream su Spotify e il visual video ha raggiunto quota 5 milioni di views.

Sfera racconta così il suo incontro con Diplo produttore delle più grandi star della musica internazionale e fondatore del progetto Major Lazer.

“In casa DIPLO ha un studio pazzesco. La mia idea era fare un pezzo che suonasse un pochino rock perché sapevo che la gente si sarebbe aspettata il pezzo EDM e non volevo essere banale. Mi ha messo questo beat super figo e confesso che ci ho messo un po’ a scriverlo perché è diverso da quello che faccio di solito. Dal patio di casa vedevo la scritta ‘Hollywood’ e ho pensato che forse la cosa più banale potesse non essere così banale in fondo. Hollywood è un simbolo di status, di una vita che adesso mi rende felice.”

SFERA EBBASTA HOLLYWOOD – IL TESTO

La mia ex mi scrive

Mi dice che le manco da morire

Quando stavamo insieme non faceva che dire:

“Questa relazione ormai è arrivata alla fine”

Okay, non me ne rendo conto

Okay, okay, so che ho la faccia da stronzo

Non è facile essere famoso

Perché quando ce la fai, li hai tutti contro

Stesso lifestyle

Ora che tutta ‘sta gente guarda

Ora che tutta ‘sta gente invidia

E quando il culo brucia

Spesso la bocca sparla, ahia!

Volevo solo dirti che oggi sono happy

E forse so anchе il perché

Perché non mi interessa più di quello che pensi te

Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu

Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

Sto tenendo il tempo col dito

Avrei voluto fare il rock come i Red Hot

Bere solo Jack Daniel’s, mangiare hot dog

L’auto senza tetto è drop-top, Rolex drip drop

Rapper senzatetto, flop, flop, vendi pop-corn

Lo so, tutti hanno sempre qualcosa da dire

Ma poi non tutti sempre son pronti a capire

E qua vivi o sopravvivi mentre prendi da bere

Puoi essere una stella o guardare le stelle cadere quaggiù

Dove non ci sono eroi e ci sei solo tu

Ed è solo un altro stupido giorno ad Hollywood

Volevo solo dirti che oggi sono happy

E forse so anche il perché, eh-eh-eh-eh

Perché non mi interessa più di quello che pensi te

Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu

Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

One, two, three, four

Hollywood, Hollywood, guarda che cielo blu

Avevo dei problemi, adesso non ce li ho più

Braccio fuori dal finestrino

Sto tenendo il tempo col dito

Hollywood, Hollywood

Hollywood, Hollywood

Hollywood, Hollywood

Hollywood, Hollywood