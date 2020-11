Sfera Ebbasta J Balvin Baby

Il nuovo album di Sfera Ebbasta Famoso (Island Records) è uscito solo da pochi giorni e continua a macinare record. Nel frattempo è stato lanciato come singolo Baby, il brano realizzato con J Balvin di cui ora è disponibile il videoclip.

Baby guida tutte le classifiche di streaming nazionali, mentre nella Global Top 200 ha esordito alla #36. In 4 giorni ha superato quota 4 milioni di stream su Spotify.

Nel video diretto da Mattia Benetti e prodotto da Ocean Code Studio, vediamo Sfera e J Balvin insieme per la prima volta. I due sono immersi in un universo parallelo, in quei mondi della fantasia in cui tutto sembra possibile. Statue d’oro che emergono dal mare, squali che passano sopra lo skyline di città e cieli viola su cui si stagliano pianeti giganteschi si susseguono in modo magnetico, quasi ipnotico.

Fra sirene che nuotano sopra la macchina di Sfera e paesaggi simil el dorado il brano, prodotto da Sky Rompiendo, con il suo ritmo incalzante ci fa capire perché sia stato scelto come primo singolo internazionale e come sia possibile che a soli quattro giorni dall’uscita sia già una hit certa.

“All’epoca del remix di Machika non lo conoscevo di persona, ma ora siamo amici. Non c’è niente di pianificato, nessuna strategia, solo una vera amicizia. Un giorno sono andato in Italia, ho guardato cosa stesse accadendo nel mondo musicale e c’erano 5 pezzi di sfera in cima alla classifica. Mi sono detto: e dov’è la mia musica? (N.D.R ride) – e poi aggiunge – È un vero movimento! E per questo rispetto il mio fratellino perché si… lui per me è come un fratello! È una grande star in Italia e penso che lo sarà presto ovunque. Ha tutto il mio supporto e la mia stima. Penso davvero che siamo all’inizio di una vera e propria latino gang mondiale e io voglio vedere vincere la mia gente!”

Queste le parole di J Balvin, che nel film Famoso, diretto da Pepsy Romanoff e distribuito world wide da Prime Video, ha parlato del rapporto con Sfera Ebbasta.

Qu-Quando chiami tu mi chiedi dove sei

Ti dico, vieni su lo so già cosa vuoi

Spengo la TV, tu prepari il joint

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi

Tú ere’ mi queen y yo soy tu king, hey

Dale, juega pa’l team, baby

Te queda bien la Supreme (Hey)

De Italia baja’ pa’ Medellín

Tú me tiene’ como Jay-Z a Beyoncé y como el ying y el yang

Corazón pateando como Jackie Chan

Tú me tiene’ volando como Peter Pan

Tú ere’ mi campanita, yo te vo’a sonar

No hay excusa

Dale, quítate la blusa

Tú ere’ italiana, a ti te gusta la medusa (Shh)

Tranquila, tú ere’ mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila

No hay excusa

Dale, quítate la blusa

Tú ere’ italiana, a ti te gusta la medusa (Shh)

Tranquila, tú ere’ mi trap killa

Este flow que tengo no se vende ni se alquila, yah

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi

Non posso aspettare, togliti i jeans

Voglio fare quello che non dico in TV

Sto facendo un video, ma lo tengo per me

Sto facendo tutto questo, solo per te

Perché con le altre tipe

Non è la stessa cosa

E mi hanno già stufato

Dopo meno di un’ora

E vogliono che mettono la mia canzone nuova

E mi dicono sorridi, dai che faccio una storia

Quando chiami tu mi chiedi dove sei

Ti dico vieni su, lo so già cosa vuoi

Spengo la TV, tu prepari il joint

Lancio via la maglia e poi, e poi, ehi

Baby, baby, baby

Tú eres mi trap lady, tú eres mi trap queen, yeah

Baby, baby, baby

Mi fai più dell’alcol, mi fai più della weed, ehi