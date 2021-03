Sarà disponibile dal 26 marzo per Maciste Dischi / Virgin Records / Universal Music Italia il nuovo singolo di Mobrici TVB.

Il brano arriva a qualche settimana da 20 100, la canzone che ha segnato l’esordio solista dell’ex componente dei Canova.

Quando uscì quel pezzo, il cantautore postò un lungo messaggio sui social per spiegarne la genesi.

“Spesso mi chiedo cosa conti davvero.

quando stai male puoi fare due cose: prendi la prima giacca che trovi ed esci oppure ti siedi e provi a capire cosa c’è che non va

quella sera niente giacca, mi misi al piano e dopo 5 minuti, eccola

20 100 come il vecchio cap di milano, così come una storia che sta per andare via, persa, da dover lasciare nel passato

ci penso un attimo, poca voce e qualche acciacco negli accordi, la registro al volo col telefono e gliela mando

io non ho ancora capito cosa conti davvero alla fine, ma tutto questo, sono sicuro, per me o per qualcun altro di voi, conta.”