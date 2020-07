I Canova si sciolgono. Per Matteo Mobrici carriera da solista in vista?

Qualche anno fa Luca Carboni ha intitolato un album Le band si sciolgono…, per testimoniare alcune difficoltà nelle vicende dei gruppi musicali. E così in questo strano 2020 anche i Canova decidono di non proseguire oltre una carriera musicale iniziata discograficamente nel 2014 con la pubblicazione del singolo Expo.

La scelta della band composta da Matteo Mobrici, Fabio Brando e Gabriele Prina è stata comunicata con un lungo post sui social.

“ciao amici,

sarà per tutti un brutto colpo ma abbiamo deciso di fermare qui i canova

è stata una bellissima storia d’amore

siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così

con tutto l’amore che ci avete dato in questi anni è doveroso farvi sapere che un motivo vero e proprio non c’è: ci vogliamo tanto bene, saremo fratelli per sempre, ma adesso c’è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite

è paradossale, ma sembra di leggere una delle biografie delle band che abbiamo sempre amato: c’è un momento di inizio e un momento di fine, che arriva quando non ci avresti mai pensato

come sapete, sarebbe dovuto uscire un disco con un tour nuovo che sarebbe stato rimandato a chissà quando per problemi di restrizioni che ormai ben conoscete

ci dispiace tanto, ma a partire dal 2 agosto tutte le informazioni relative a rimborsi o voucher sui biglietti saranno disponibili sui siti di magellano e @ticketone.it

come saluto finale, dopo l’estate, uscirà un piccolo vinile speciale con gli ultimi 4 brani pubblicati quest’anno

grazie per avere amato le canzoni, per essere entrati dentro le storie che hanno scandito la nostra vita

grazie per aver dato una chance a una band che, anche per merito vostro, è arrivata dove non avrebbe mai pensato di arrivare

Un grazie speciale a @antoniognosarubbi e a @macistedischi per aver combattuto per noi

Grazie @claferrante e a tutta @artistfirst.it @sonyatvitaly , @ma9promotion , @vale_nf , @orbita_____ e a tutti i giornalisti che si sono interessati a noi

Grazie a @magellano_concerti , @panicoconcerti e a tutti i promoter per aver organizzato tour indimenticabili

grazie ai produttori, @bendodneb, registi, fotografi e ai tecnici con cui abbiamo collaborato

grazie a tutti gli artisti con cui abbiamo condiviso palchi, notti e vita

adesso è il momento di lasciare il presente e lanciarsi nel futuro,

sappiamo già che continuerete comunque ad amare la nostra musica

non siate tristi,

con immenso amore

i canova”