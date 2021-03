Classifica Radio Settimana #12: Colapesce e Dimartino ancora primi davanti a Francesca Michielin e Fedez

In una lunga intervista rilasciata ad un giornale spagnolo, "La Vanguardia", la cantante ha parlato di alcuni momenti felici, ma anche difficili, della sua carriera.

Un disco bello, solido, piccolo magari, ma pieno in ogni sua parte dei Maneskin,.

Radio date 26 marzo. Sta iniziando a passare l'effetto del ciclone del Festival di Sanremo e il numero di nuovi singoli in uscita inizia di nuovo.

Ad oggi i brani che hanno conquistato il disco d'oro sono quattro mentre il platino è stato certificato per una canzone.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.