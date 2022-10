Classifica Radio EarOne settimana 41: tante nuove entrate… la più alta sono i Måneskin. In vetta si conferma Marco Mengoni

Classifica radio EarOne settimana 41 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Seconda settimana in prima posizione per Marco Mengoni incalzato dai Pinguini Tattici Nucleari che vivono un periodo davvero fortunato. La loro Ricordi sale infatti fino alle seconda posizione dopo il successo di Giovani Wannabe. In discesa gli altri brani italiani in Top 10: Elisa, Annalisa e Tiziano Ferro.

Debuttano in Top 50 Måneskin, Baby K, Sangiovanni, Coma Cose e Dargen D’Amico.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 41 – TOP 20

Tutti I Miei Ricordi – Marco Mengoni (=) Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari (+7) 2 Be Loved (Am I Ready) – Lizzo (-1) Humankind – Coldplay (=) Palla Al Centro – Elisa, Jovanotti (-2) Bad Decisions – Benny Blanco, Bts, Snoop Dogg (+2) Bellissima – Annalisa (-2) La Vita Splendida – Tiziano Ferro (-2) We Own The Night – Sophie And The Giants (-2) I Ain’T Worried – Onerepublic (+2) Hold Me Closer – Elton John & Britney Spears (=) I’M Good (Blue) – David Guetta & Bebe Rexha (+1) Late Night Talking – Harry Styles (-3) Occhi Grandi Grandi – Francesca Michielin (+1) Sono (Feat. Alejandro Sanz) – Eros Ramazzotti (+3) Celestial – Ed Sheeran (+8) Forget Me – Lewis Capaldi (-3) !Ly (Feat. Coez) – Thasup (+2) Snap – Rosa Linn (+10) Star Walkin’ (League Of Legends Worlds Anthem) – Lil Nas X (+6)

