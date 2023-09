Classifica Radio EarOne settimana 38: per la prima volta nel 2023 il podio è tutto internazionale

Classifica radio EarOne settimana 38 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Non è mai successo in tutto il 2023 ma ora, nella 38esima settimana dell’anno, il podio viene completamente preso in ostaggio dalla musica internazionale con un trio formato da The Blessed madonna, Peggy Gou e Selena Gomez.

Da notare la salita dei nuovi brani di Annalisa, che passa alla #6, e soprattutto di Emma, che guadagnando ben 11 posizioni arriva alla #8.

Debutto alla #13 per “Fino al giorno nuovo” dei Negramaro feat. Fabri Fibra che superano l’ingresso di “Durare“, nuovo singolo di Laura Pausini.

