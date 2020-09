Classifica Radio Earone Settimana #37: musica italiana in netto calo, ma...

La nuova classifica radio Earone premia la musica internazionale, che occupa le prime 6 posizioni. Il primo brano italiano presente è Bam Bam Twist di Achille Lauro.

Due nuove entrate nella Top 15. Si tratta dei nuovi singoli di Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso.

Dopo il buon esordio della scorsa settimana Emma non decolla, restando ferma alla #15.

Nella Top 50 entrano Tsunami di Annalisa e L’Amore Muore di Biagio Antonacci.

Superclassico di Ernia raggiunge la sua migliore posizione.

In netto calo i tormentoni estivi, segnale inequivocabile che… l’estate sta finendo.

Da notare l’assenza dalla Top 50 dei nuovi singoli di Modà, Enrico Nigiotti, Piero Pelù e Fiorella Mannoia.

Qui a seguire la nostra Playlist I Love Radio dove potrete ascoltare le prime 50 canzoni italiane, in ordine di classifica, più passate in radio.

Cliccate sul cuore per seguirla!

Scopriamo la classifica radio Earone nel dettaglio.

CLASSIFICA RADIO EARONE

Apre la Top 20 Paloma di Fred De Palma e Anitta (-12). Nonostante il cattivo risultato della settimana l’artista torinese può esultare per il quarto platino in Spagna del precedente singolo Se Iluminaba.

Crolla alla #19 Mediterranea di Irama (-13), mentre alla #18 fa un piccolo passo avanti Head & Heart di Joel Corry feat. MNEK (+1). Sale alla #17 ed entra per la prima volta nella Top 20 Gaia con Coco Chanel (+8).

Crollo deciso per Ciclone di Takagi & Ketra & Elodie feat. Mariah, Gipsy Kings, Nicolas Reyes & Tonino Baliardo (-9) oggi alla #16. Stabile alla #15 Emma con Latina (=).

Entrano alla #14 e alla #13 Ricordami di Tommaso Paradiso (=) e Rimmel nella rivisitazione di Tiziano Ferro (=).

Scende alla #12 Watermelon Sugar di Harry Styles (-3), mentre alla #11 e alla #10 salgono Tick Tock di Clean Bandit & Mabel feat. 24kGoldn (+11) e Nobody’s Love dei Maroon 5 (+4).

Risale alla #9 Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande (+2), mentre alla #8 scende Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso (-3), brano decretato da RTL 102.5 come il tormentone dell’estate (Qui il nostro articolo).

Giù alla #7 Bam Bam Twist di Achille Lauro (-3), mentre alla #6 sale e raggiunge la sua miglior posizione Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy (+6).

Sale alla #5 Savage Love (Laxed – Siren Beat) di Jawsh 685 X Jason Derulo (+5), così come alla #4 Levitating (The Blessed Madonna Remix) di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott (+9).

Sul podio alla #3 Jerusalema di Master KG feat. Nomcebo Zikode (=) e alla #2 Breaking Me di Topic & A7S (-1).

Per la prima volta in vetta Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (+1).

Clicca su Continua per scoprire gli altri brani italiani nella Top 50 della classifica radio Earone.