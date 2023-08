Classifica Radio EarOne settimana 32: The Kolors ancora in testa ma la vera sorpresa è Tropico

Classifica radio EarOne settimana 32 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Italodisco dei The Kolors rimane salda in testa per la quinta settimana non consecutiva. Stabile alla #2 Dua Lipa salgono rispettivamente alla #3 e alla #4 Marco Mengoni con Elodie e la loro Pazza musica, e Disco paradise del trio Fedez, Annalisa e Articolo 31.

La vera sorpresa è però Che Mme Lassat’ A Fa, nuovo singolo di Tropico. Sorpresa non per il pezzo, molto bello, ne tantomeno per l’autore. Davide Petrella del resto è una certezza da anni e si meriterebbe un posto al Festival di Sanremo.

Detto questo il suo nuovo singolo guadagna otto posizioni e si porta alla #40.

