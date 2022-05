Classifica Radio EarOne settimana 19: Marco Mengoni è la più alta new entry. Elodie nuovamente “detronizzata”

Classifica radio EarOne settimana 19 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nuovo cambio al vertice nella classifica delle radio italiane… ma non solo. Entrano in Top 20 i nuovi singoli di Marco Mengoni ed Elisa con Matilda De Angelis mentre Ligabue e Lady Gaga assaltano la classifica guadagnando posizioni.

Andiamo subito a scoprire la nuova classifica partendo dalla Top 20.

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 18

Questa settimana scende alla #20 Learn To Say No di Kayma (-2) mentre conquista ben 19 posizioni, portandosi alla #19, Non Cambierei Questa Vita Con Nessun’Altra il nuovo singolo di Ligabue (+19).

Sono trentadue invece le posizioni guadagnate per arrivare alla #18 di Hold My Hand di Lady Gaga (+32), alla #17 scende In The Dark di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants (-3) mentre alla #16 abbiamo il debutto in Top 20 di Litoranea di Elisa con Matilda De Angelis (New). Scende alla #15 Volevamo Solo Essere Felici di Francesco Gabbani (-4) mentre alla #14 c’è più alta nuova entrata della settimana… No stress di Marco Mengoni.

Posizione #13 per Heat Waves di Glass Animals (+2), alla #12 Bam Bam di Camila Cabello Feat. Ed Sheeran (-3) e alla #11 Chimica di Cesare Cremonini (+5).

Veniamo alla Top 10 dove troviamo Bones degli Imagine Dragons alla #10 (+3), alla #9 Clap Your Hands di Kungs (+1), alla #8 5 Gocce di Irama Feat. Rkomi (-2), alla #7 L’Eccezione di Madame (+5) e alla #6, in discesa, I Love You Baby di Jovanotti.

Prima del podio troviamo alla #5 About Damn Time di Lizzo (+3) e Fortuna di Ghali alla #4 (+1).

Perde nuovamente la prima posizione Bagno A Mezzanotte di Elodie (-2) che troviamo alla #3, alla #2 risale Propaganda di Fabri Fibra Feat. Colapesce Dimartino (+1) e in vetta, dopo settimane di dominio da parte dei brani italiani, As It Was di Harry Styles (+1)

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 EarOne.