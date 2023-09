Classifica Radio EarOne settimana 39: Annalisa prima con “Ragazza sola”. È il suo quinto primo posto del 2023

Classifica radio EarOne settimana 39 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Il podio radiofonico tutto internazionale è durato una sola settimana e poi ci ha pensato Annalisa, proprio nel giorno di uscita del suo nuovo album, “E poi siamo finiti nel vortice” a salire sino alla prima posizione con “Ragazza sola“.

Con questo +5 la cantante mette a segno non solo il suo quinto primo posto in radio nel 2023 (“Mon amour” stazionò alla #1 per quattro settimane) ma permette a Warner Music Italy di occupare i due gradini più alti del podio. Al secondo posto infatti troviamo “Mercy” di The Blessed Madonna.

Tra le new entry troviamo il nuovo singolo di Elodie alla #7 (Island Records/Universal) e la nuova versione di “Un’altra storia” di Mengoni con Franco126 alla #8 (Epic/Sony Music).

Da notare anche l’ingresso in Top 50, in soli due giorni, del nuovo singolo di Vasco Rossi (qui).

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.