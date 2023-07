Classifica radio EarOne settimana 30 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

I The Kolors confermano il primo posto in classifica della loro Italodisco. Salgono, portandosi sul podio, Marco Mengoni ed Elodie con Pazza musica. La più alta nuova entrata della settimana è Piango in discoteca di Mara Sattei.

Andiamo a scoprire insieme la top 50. Cliccate in basso su continua.