Mara Sattei è pronta a mostrarci la sua anima EDM con “Piango in discoteca”, nuovo singolo prodotto da Takagi & Ketra

Mara Sattei Piango in discoteca testo e significato del nuovo singolo per l’estate 2023 prodotto da Takagi & Ketra e fuori dal 21 luglio.

Se il 2022 ha visto il debutto discografico con un album, Universo, per Mara Sattei il 2023 è stato l’anno del debutto a Sanremo con un nuovo contratto con Island Records.

La cantautrice, che di recente ha aperto i concerti dei Coldplay a San Siro, è impegnata con il Mara Sattei Summer Tour 2023:

Questi tutti gli appuntamenti del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, Friends and Partners e Next Show:

03 GIUGNO 2023 – ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS FESTIVAL

16 GIUGNO 2023 – SAN DAMIANO D’ASTI (AT) – LA BARBERA INCONTRA

17 GIUGNO 2023 – RIESE PIO X (TV) – AVIS LIVE MUSIC

2 LUGLIO 2023 – VALLE DEI MOCHENI (TN) – LAGORAI D’INCANTO

8 LUGLIO 2023 – CAGLIARI – OGOPOGO SUMMER FESTIVAL

14 LUGLIO 2023 – BERGAMO – NXT STATION

15 LUGLIO 2023 – BOLOGNA – BONSAI GARDEN

16 LUGLIO 2023 – CAORLE (VE) – SUONICA FESTIVAL

04 AGOSTO 2023 – CINQUALE (MS) – VIPER SUMMER FESTIVAL

12 AGOSTO 2023 – GALLIPOLI (LE) – PRAJA

14 AGOSTO 2023 – OLBIA (SS) – RED VALLEY FESTIVAL

16 AGOSTO 2023 – BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

20 AGOSTO 2023 – CEFALÙ (PA) – LUNGOMARE MUSIC FEST 2023

27 AGOSTO 2023 – TERNI – BARAVAI ANFITEATRO ROMANO

2 SETTEMBRE 2023 – AIELLO DEL FRIULI (UD) – SUMMER NIGHTS DI LAND OF FASHION

Mara Sattei Piango in discoteca significato del brano

Dopo l’uscita a maggio scorso di Tasche, brano che non ha ottenuto il riscontro sperato, per Mara arriva ora Piango in discoteca, canzone prodotta da Takagi & Ketra in cui mostra la sua anima EDM.

Ecco come racconta Mara Sattei questa canzone che, senza farci smettere di ballare, ci catapulterà in una relazione complicata che arriva a tormentarci anche nelle notti estive:

“Piango In Discoteca è un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte.

Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia.”

MARA SATTEI PIANGO IN DISCOTECA TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 21 luglio