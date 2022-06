Classifica Radio EarOne settimana 25: Fedez, Tananai e Mara Sattei mettono subito le cose in chiaro e portano “La dolce vita” in prima posizione

Classifica radio EarOne settimana 25 del 2022… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

Nuovo cambio al primo posto delle canzoni più trasmesse in radio… il possibile tormentone dell’estate di Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita (già disco d’oro) scippa il posto ai Pinguini Tattici Nucleari. Risale anche Elisa mentre gli altri tormentoni per ora sono fuori dalla Top 20 con Boombdabash & Annallisa a guidarli.

Più alta nuova entrate della settimana è Stelle di Fabri Fibra con Maurizio Carucci.

Andiamo subito a scoprire la Top 20 nel dettaglio…

CLASSIFICA RADIO EARONE SETTIMANA 25

Scende alla #20 Essere Liberi di Coez (-5). Sono ben sei le posizioni perse da West Coast degli Onerepublic che crolla alla #19 (-6). In discesa, alla #18, anche Shakerando di Rhove (-4).

Vasco Rossi sale con il suo nuovo singolo, L’Amore L’Amore, ed entra alla #17 conquistando la Top 20 (+6). Alla #16 troviamo 5 Gocce di Irama feat. Rkomi (-5), alla #15 sale Nostalgia di Blanco (+2) e guadagnano ben 4 posizioni i Måneskin che salgono alla #14 con Supermodel.

Alla #13 c’è Piove In Discoteca di Tommaso Paradiso che conquista nove posizioni (+9), in salita anche 2Step di Ed Sheeran feat Ultimo (+8) e alla #11 c’è Hold My Hand di Lady Gaga (+1).

Veniamo alla Top Ten dove entra con un balzo in avanti In My Head di 24Kgoldn Feat. Travis Barker (+11), scende alla #9 Camera 209 di Alessandra Amoroso con Db Boulevard (-1), sale alla #8 Tribale di Elodie (+2), stabile alla #7 Superstar di Darin (=) mentre, dopo solo una settimana, perde il podio No Stress di Marco Mengoni che troviamo alla #6 (-4).

Prima posizione persa dopo solo una settimana per Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari questa settimana alla #5 (-4). Alla #4 risale invece About Damn Time di Lizzo (+2).

Veniamo al podio dove in terza posizione c’è Litoranea di Elisa Con Matilda De Angelis (+1), alla #2 As It Was di Harry Styles (+1) e in vetta, il possibile tormentone dell’estate… La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei (+4).