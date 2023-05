Classifica Radio EarOne settimana 21: Annalisa vicina a battere il re del 2023, Lazza. Decollano in radio Tiziano Ferro e The Kolors

Classifica radio EarOne settimana 21 del 2023… i brani più trasmessi dalle radio italiane.

L’estate è ormai prossima e arrivano i primi sconvolgimenti in classifica con, al momento, una certezza: Annalisa resta salda al primo posto con la sua Mon Amour. Per lei è la quinta settimana non consecutiva, vicinissima al record di questo 2023 di sei settimane non consecutive che appartiene a Cenere di Lazza.

Tra l’altro quella di Lazza, a quasi quattro mesi dalla fine del Festival, è l’unica canzone della kermesse ancora presente nella Top 50.

Balzo in avanti fino alla seconda posizione per Destinazione mare di Tiziano Ferro mentre Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari sfiorano la Top 10 (posizione #12) al debutto. Scalano ben undici posizioni e si avvicinano al podio anche i The Kolors.

