La SuperClassifica 41/2023: Artie 5ive al comando tra gli artisti, la più alta new entry tra i brani è Angelina Mango

La SuperClassifica di All Music Italia settimana 41 (dal 06/10/2023 al 12/10/2023): Artie 5ive balza al comando tra gli artisti ma è anche primo, come featuring di Boro, nella classifica dei brani dove Angelina Mango è la più alta nuova entrata.

“Molteplici piattaforme per usufruire della musica, una sola classifica per determinarne il successo“

È con questo claim che nasce da un’idea di Massimiliano Longo, Direttore di All Music Italia, con la collaborazione di Oriana Meo (Caporedattore e Responsabile di analisi ed elaborazione dei dati) e Monica Landro (Giornalista e Discografica), La SuperClassifica di All Music Italia.

L’idea è quella di evidenziare i brani che durante la settimana hanno riscosso il maggior successo tra i fruitori di musica attraverso un’elaborazione delle posizioni nelle principali classifiche di consumo in Italia: FIMI/GfK (album e singoli), YouTube Italia e TikTok Italia.

La SuperClassifica di All Music Italia è super perché è formata da quattro differenti charts (brani, artisti, etichette e distributori) con cui si andrà a dare settimanalmente una visione a 360° delle realtà di un successo in campo musicale. Non parlando di copie vendute ma di posizioni nelle Charts La SuperClassifica va considerata come una classifica di puro gradimento da parte dei consumatori.

È necessario specificare che FIMI, al di là dell’utilizzo da parte nostra delle posizioni delle classifiche pubbliche, non ha alcun nessun coinvolgimento ne La SuperClassifica ed anzi prende le distanze dalla stessa.

Per una sintesi della nota metodologica vi rimandiamo a questo articolo.

La procedura e la nota metodologica potranno essere richieste a mezzo mail (CLICCA QUI) da chiunque ne abbia titolo che dovrà specificare nel corpo del messaggio. Lo Staff di All Music Italia valuterà ogni richiesta prima di evaderla. Per una più rapida evasione vi consigliamo di utilizzare indirizzi mail aziendali.

