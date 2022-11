Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 46: Marracash festeggia un anno in classifica di “Noi, loro, gli altri”

Hit parade è la nostra rubrica con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 46.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Partiamo dagli album con un podio ricco di debutti questa settimana. Alla #1 Il mondo è nostro di Tiziano Ferro, ottavo album del cantautore ed ennesima #1 in classifica (l’unico progetto della sua discografia che non riuscì mai a toccare la vetta fu il primo). Alla #2 Springsteen con Only The Strong Survive e alla #3 Louis Tomlinson con Faith In The Future. Quest’anno è la prima volta che ci sono due artisti internazionali in top 3 album e solo un artista italiano.

Debutto in top 10 per i Modà, alla #8 con la terza parte della serie di EP Buona Fortuna: una delle prove tangibili che il mercato degli album fisici non è morto, vista la latitanza del gruppo nelle classifiche di streaming e il mancato debutto in classifica FIMI di tutti i singoli rilasciati finora.

Lieve risalita per la riedizione di Paky che troviamo alla #7. Calano ovviamente thasup alla #4, Lazza alla #5, Rondodasosa alla #6 (che segna -5 dalla settimana del debutto), Night Skinny #9 e Taylor Swift #10.

Swift è adesso la donna ad essere rimasta più tempo in top 10 album quest’anno: quattro settimane consecutive, come Elisa. Riuscirà a migliorare il risultatola prossima settimana?

Nel resto della classifica segnaliamo la risalita di Rocco Hunt con Rivoluzione: #23 (+8) grazie all’aggiunta in digitale del suo nuovo singolo A’ vita senz’ e te (Me fa paura)” che, pur non in alto in classifica singoli, gli permette di implementare le vendite del disco. Discorso identico per Alessandra Amoroso e il suo Tutto Accade che rientra alla #62 grazie all’aggiunta di Notti Blu.

Calo sostanzioso per Alex W e la sua seconda esperienza discografica, Ciò che abbiamo dentro: in discesa di 27 posizioni, dalla #5 della scorsa settimana alla #32 oggi. Un dato in comune con molti degli ex concorrenti del talent di Maria De Filippi, negli ultimi anni a parte alcune eccezioni da Sangiovanni a Irama.

Festeggiamenti invece per Marracash: ancora doppia presenza in top 20 per lui. Persona occupa la #18 (-3) e Noi, Loro, Gli Altri la #15 (-3) e compie esattamente un anno in classifica. Sono invece trascorsi due anni dal rilascio di Famoso di Sfera Ebbasta, oggi alla #29 (+1).

Passiamo ai singoli…

Quevedo di Bizarrap e Quevedo rimane stabile alla #1 tra i singoli per la terza settimana consecutiva. Risalgono alla #2 i Pinguini Tattici Nucleari con la loro Ricordi: la band è da 17 settimane consecutive sul podio singoli. Alla #3, in lieve calo, Chiagne di Geolier con Lazza, Takagi & Ketra. Sono undici le settimane senza una donna in top 3 singoli.

Esplosione di Shiva che, stavolta con un’intera settimana di rilevazione, scala tutta la classifica dalla #96 direttamente alla #4. In questi giorni ha inoltre raggiunto la vetta della Top 200 di Spotify: riuscirà dunque a salire ulteriormente nella classifica di vendita?

Calo naturale per The Loneliest dei Måneskin alla #5 e Ferrari alla #6. Rosa Linn segna un nuovo peak con Snap, questa settimana alla #7 (+2). Migliora, ovviamente a questo punto, il posizionamento in FIMI per un partecipante internazionale all’ESC e la certificazione più alta raggiunta: ha da poco celebrato infatti il primo disco di platino per aver venduto più di 100.000 copie.

Oltre a TikTok, tra le ragioni del suo successo va considerata anche la versione in italiano con Alfa che è in salita sulle piattaforme di streaming e le cui vendite vengono sommate alla versione principale.

Stabile alla #8 !ly! di thasup e Coez, lieve calo per S!r! alla #9 e Viola alla #10. Lazza mantiene ancora salde quattro canzoni in top 20 singoli.

I terremoti Rondodasosa e Drake, che avevano invaso la classifica la scorsa settimana, hanno durata limitata: diverse tracce abbandonano la top 100 e la discesa di queste permette ad altre canzoni di raggiungere nuovi peak. Ad esempio, è il caso di Unholy alla #14 (+1). Sam Smith e Kim Petras festeggiano inoltre il loro disco d’oro per aver venduto più di 50.000 copie, è la prima certificazione in Italia di due artist* trans.

Peak anche per Another Love che entra in top 20 a quasi dieci anni dalla sua pubblicazione. Posizione più alta migliorata anche per Tananai che sta riscuotendo molto successo con la sua ballad Abissale, oggi alla #22 (+8). Salgono ancora Lil Nas X con Star Walkin (#61, +19), Il meglio di te di Bresh e Shune (#65, +21) e Cuff It di Beyoncé (#69, +28). Sembra ingranare anche Tutti i miei ricordi di Marco Mengoni, oggi alla #72 (+15).

Tra i debutti di questa settimana, buona la performance di Alessandra Amoroso: Notti Blu entra alla #68. Nonostante una mancata top 100 su Spotify, la cantante può contare sulle altre due piattaforme principali, Apple Music e Amazon Music dove il suo nuovo singolo è più apprezzato. Debutto migliore inoltre rispetto al suo ultimo singolo: Camera 209 era entrato alla #86.

Entra finalmente in classifica il nuovo singolo di Ed Sheeran. Sebbene sia stato pubblicato da diverse settimane e con una buona diffusione in radio, Celestial debutta solo questa settimana, alla #88.

Tra i brani di Tiziano Ferro, rientra La Vita Splendida alla #57 e debutta alla #98 Addio Mio Amore che è la focus track scelta sulle piattaforme digitali.

Da segnalare questa settimana la certificazione di Shakerando che, con il suo quinto platino e mezzo milione di copie vendute la rende la seconda canzone più venduta del 2022 dietro solo a Brividi di Mahmood e Blanco.