Dopo i successi estivi Rocco Hunt torna a cantare l’amore con “A’ vita senz’ e te (me fa paura)”

Rocco Hunt A’ VITA SENZ’ E TE (ME FÀ PAURA) significato del testo del nuovo brano in uscita venerdì 4 novembre per Epic / Sony Music Italy.

Dopo essere stato tra i dominatori dell’estate 2022 con la sua Caramello, singolo lanciato insieme a Elettra Lamborghini e Lola Indigo, Rocco Hunt, autore di alcune delle più grandi hit estive degli ultimi anni, è pronto a lanciare nuova musica da solista.

Il tutto mentre il suo ultimo album, Rivoluzione, è da 51 settimane nella Top 50 degli album più venduti in Italia, e su Spotify gli ascoltatori unici mensili superano quota 4 milioni e il suo “bottino” conta oltre 25 dischi di platino collezionati solo negli ultimi 2 anni tra Italia, Spagna e Francia.

Rocco Hunt A’ VITA SENZ’ E TE (ME FÀ PAURA) significato del brnao

Il nuovo singolo di Rocco Hunt rappresenta un ritorno alle origini per il rapper, artista che il grande pubblico ha imparato a conoscere con la vittoria a Sanremo giovani nel 2014.

In A’ vita senz’ e te (Me fà paura), Rocco Hunt racconta di un amore profondo e radicato che, seppur momentaneamente interrotto, non finisce mai. L’innamoramento rimane sempre forte e vivo, quando due anime sono intrecciate nulla le può dividere. L’uso del napoletano sottolinea il carattere intimo e personale del brano.

Il brano è stato scritto dallo stesso Rocco ed è prodotto da Valerio Nazo.

Rocco Hunt A’ VITA SENZ’ E TE (ME FÀ PAURA) testo e audio

In arrivo venerdì 4 novembre

Foto di copertina di Roberto Graziano Moro