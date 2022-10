Hit parade, l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 43: Girl Power con Taylor Swift, Rosa Linn e Annalisa

Hit parade è il nuovo titolo della nostra rubrica, ex Top Records, con l’analisi delle classifiche di vendita della settimana 43.

Giuseppe Allegra, Luca De Giovanni e Umberto Nasta di IT Parade ci accompagnano in questo approfondimento sulle classifiche FIMI e sui nuovi record, personali e non, messi a segno dai cantanti con diverse altre curiosità.

Potete seguire la loro pagina Twitter per scoprire i picchi in classifica dei singoli brani e tante altre curiosità, cliccando qui.

hit parade ANALISI CLASSIFICHE DI VENDITA

Come sempre partiamo dalla classifica dei singoli dove QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52 di BIZARRAP & QUEVEDO pareggia con As it was di Harry Styles come unica canzone non italiana che è riuscita, ad oggi, a raggiungere la top 3 dei singoli nel 2022.



Tra l’altro segnaliamo che Quevedo da noi è arrivata un po’ tardi, globalmente infatti è già uscita dalla top 10 (anche se solo per colpa dell’arrivo di Taylor Swift. In generale si conferma quindi una tendenza per cui sembra che da noi i grandi successi esteri arrivino un po’ dopo (a parte quelli, appunto, globali).

Un altro esempio è Unholy di Sam Smith & Kim Petras che in Italia è ancora presente in Top 20, o anche Bad habit di Steve Lacy che in Italia non è ancora entrata in classifica.

Non da segni di cedimento, tutt’altro, l’eurovisiva SNAP di Rosa Linn che entra in top 10 alla #10 stabilendo un record probabilmente difficile da eguagliare per una canzone dell’Eurovision non italiana. Come del resto dicevamo già la scorsa settimana.

Continua a salire anche Bellissima di Annalisa che, questa settimana, oltre ad essere al terzo posto della canzoni più passate in radio sale alla #14. Riuscirà a fare di meglio? Non ci resta che aspettare anche se sono diversi i brani in uscita.

Passiamo agli album dove sono preoccupanti i segnali per Voglio la gonna, il nuovo album di Luigi Strangis il vincitore dell’ultima edizione di Amici. Dopo aver debuttato la scorsa settimana alla #6, anche grazie agli Instore, perde ben 54 posizioni e finisce alla #60.

Positivo invece il risultato per l’indipendente Niko Pandetta (distribuito Ada Music Italy, divisione di Warner Music Italy), che debutta con il nuovo disco alla #14 e risale alla #29 con il precedente. Il suo è praticamente il disco della Warner Music Italy più alto nella classifica di vendita FIMI davanti a Irama, Capo Plaza, Simple Minds, Ghali etc…

Taylor Swift debutta alla #1 ed è la sua prima volta in Italia. La cantautrice tra l’altro è la prima donna, tra le artiste non italiane, a raggiunge la prima posizione nel 2022, e la seconda artista donna in generale ad occupare la #1 quest’anno dopo Elisa.