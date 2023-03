Classifiche di vendita FIMI settimana 12: gli U2 interrompono il dominio italiano. Sanremo 2023 occupa ancora tutto il podio dei singoli

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 12 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 17/03/2023 al 23/03/2023.

Primo album internazionale del 2023 a conquistare la prima posizione in classifica FIMI album. Sono gli U2 a raggiungere questo traguardo con Songs of surrender. Rimangono sul podio Lazza e Geolier.

Debutto in Top 20 per il nuovo Mixtape di Dani Faiv. In attesa del nuovo disco rientra in classifica Festival, disco del 2002.

Per quel che riguarda i singoli thasup con Tedua è la più alta nuova entrata della settimana, alla #7, più in basso troviamo Pelè di Rhove alla #17. I Negramaro con Elisa e Jovanotti si fermano alla #44.

Gli U2 entrano al primo posto anche nei vinili al comando di una Top 20 che vede le ristampe dei dischi di Lucio Battisti occupare quattro posizioni.

