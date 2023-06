Classifiche di vendita FIMI settimana 24: Tedua ferma alla #2 il debutto di Shiva. Nord Sud Ovest Est di Max Pezzali torna primo (nei vinili) a vent’anni dall’uscita

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 24 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 09/06/2023 al 15/06/2023.

Tedua resiste all’ingresso in classifica di Shiva con Santana Season, progetto che debutta alla #2, e resta saldo in vetta con La Divina commedia. Sfiora l’ingresso in Top 10 Daniele Silvestri che entra alla #11 con l’album Disco X mentre Venerus si ferma alla #17 con Il Segreto (qui la nostra videointervista).

La sorpresa è il ritorno in classifica a vent’anni dall’uscita, di Nord Sud Ovest Est degli 883 che, fuori per la prima volta in vinile, conquista la prima posizione della Chart vinili e la 18esima in quella degli album.

Infine l’effetto tour negli stadi di Tiziano Ferro fa salire l’ultimo disco alle #64 e riporta in classifica il Best of dell’artista.

Per quel che riguarda i singoli solo un brano di Shiva, quello con Sfera Ebbasta, entra in Top 10 alla posizione numero #3. Resistono nelle prime due posizioni Tedua (sempre con Sfera) e Ava feat. Anna e Capo Plaza.

In salita fino alla #5 Mon amour di Annalisa e a un passo dalla Top 10, con un salto di ben nove posizioni, Ci pensiamo domani di Angelina Mango che, quasi certamente riceverà il disco d’oro lunedì.

Debuttano rispettivamente alla #33 e alla #36 i duetti di Irama con Rkomi, Hollywood, e Tony Effe con Emma, Taxi sulla luna.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.