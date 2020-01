CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla numero #20 Mattoni di Night Skinny (-2), alla #19 perde posizioni anche Uebe di Fred De Palma (-2) mentre alla 18 sale Divinely Uninspired to a Hellish Extent di Lewis Capaldi (+5).

Posizione numero #17, a 103 settimane dall’uscita, per Peter Pan di Ultimo (-2), alla #16 Machete Mixtape 4 (-2), alla #15 Mina Fossati (-5) e alla #14 debutta Imperfetto, il nuovo album di Thomas.

Stabile alla #13 Post punk di Gazzelle (=), alla #12 riprende 12 posizioni, dopo l’incetta prima di Grammy, il disco di Billie Eilish, stabile #11 Re Mida (Aurum) di Lazza (=), alla #10 scende Accetto miracoli di Tiziano Ferro (-2).

Stabile alla #9 Playlist Live di Salmo (=), alla #8 scende Colpa delle favole di Ultimo, alla #7 Music to be Murderes By di Eminem (-3), alla #6 stabile Libertà di Rocco Hunt (=), alla #5 FSK Trapshit Revenge di FSK Satellite (=) e alla #4, in discesa, Cip! di Brunori Sas (-3).

Veniamo al podio che vede stabile alla #3 Persona di Marracash, alla #2 23 6451 di tha Supreme e, subito al primo posto, ReAle di J-Ax.

Da segnalare il debutto alla #66 di Momentum dei Calibro 35.

