Le prime classifiche di vendita Fimi del mese di ottobre premiano Emis Killa e Jake La Furia, per la seconda settimana consecutiva in testa alla chart degli album.

Ernia, dopo un’estate passata nelle primissime posizioni, conquista per la prima volta la vetta con Superclassico, brano che anche in radio è a ridosso della Top Ten.

Tra i vinili ritorna in testa The Weeknd, ma sorprende Manicomi dei De Sfroos, che conquista il podio.

Scopriamo nel dettaglio le classifiche di vendita Fimi partendo come di consueto dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Entrano alla #20 e alla #19 Come Il Mare di Vale Lambo e Rarities di Lucio Battisti. Scende alla #18 Padre Figlio e Spirito del collettivo FSK Satellite (-15).

Stabile alla #17 Shoot For The Stars Aim For The Moon di Pop Smoke (=), mentre Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (-4) scende alla #16. Un passo indietro per Fine Line di Harry Styles (-1), oggi alla #15.

Perde 4 posizioni e si piazza alla #14 Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier (-4), mentre alla #13 entra Tickets To My Downfall di Machine Gun Kelly.

In discesa alla #12, #11 e alla #10 Fuori Dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-1), 23 6451 di tha Supreme (-2) e Persona di Marracash (-2).

Giù alla #9 Crepe di Irama (-2) e alla #8 Buongiorno di Gigi D’Alessio (-2). Entra alla #7 Inseguendo la mia musica live, il triplo album di Roby Facchinetti.

Scendono alla #6 Gemelli di Ernia (-1) e alla #5 Mr. Fini di Guè Pequeno (-1). Entra alla #4 Rap Is Back di Jamil.

Sul podio alla #3 1969 Achille Idol Rebirth di Achille Lauro (+91), alla #2 Zerosettanta Vol. 3 di Renato Zero.

Per la seconda settimana consecutiva in testa 17 di Emis Killa e Jake La Furia.

Tra gli altri da segnalare il crollo di Nuda di Annalisa, che in una settimana passa dalla #2 alla #24.

I De Sfroos con Manicomi entra alla #27.

