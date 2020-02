Le ultime classifiche di vendita Fimi del mese di febbraio vedono ancora brani e album del Festival di Sanremo nelle prime posizioni.

Ghali scalza dalla vetta il fenomeno Me Contro Te che in una settimana aveva ottenuto il disco d’oro (Qui il nostro articolo). Piero Pelù con Pugili Fragili si deve accontentare del quarto posto.

Tra i singoli dominano nuovamente i brani sanremese. Il podio della kermesse canora è esattamente lo stesso della chart che registra ben 6 brani nelle prime 6 posizioni e 7 nella Top Ten.

La classifica dei vinili premia Ordinary Man di Ozzy Osbourne.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi di questa settimana partendo come di consueto dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scende alla #20 e si piazza in quella che è la sua peggior posizione dall’ingresso in classifica Colpa delle Favole di Ultimo (-4). In calo alla #19 Routine di Shiva (-3) e alla #18 Accetto Miracoli di Tiziano Ferro (-6).

Rientra nella Top 20 Fsk Trapshit Revenge di Fsk Satellite (+4) in salita alla #17. Risale alla #16 Libertà di Rocco Hunt (+2), mentre scende alla #15 This is Elodie (-4).

Fa il suo ingresso alla #14 From This Place del grande Pat Metheny, mentre alla #13 scende Changes di Justin Bieber (-6). Giù alla #12 la compilation Sanremo 2020 (-7), stessa sorte per 23 6451 di tha supreme (-2) oggi alla #11.

Scende alla #10 Persona di Marracash (-2), così come Che Vita Meravigliosa, l’album del vincitore del Festival di Sanremo Diodato (-5) che oggi si piazza alla #9.

In discesa alla #8 Viceversa di Francesco Gabbani (-6), così come Fuori dall’Hype dei Pinguini Tattici Nucleari (-1) alla #7.

Entra alla #6 Ordinary Man, il nuovo album di Ozzy Osbourne, mentre alla #5 scende Twerking Queen (El Resto Es Nada), la special edition dell’album di Elettra Lamborghini (-2).

Nuova entrata alla #4, dove fa il suo esordio Piero Pelù con Pugili Fragili e alla #3 dove arrivano i Bts con Map Of The Soul: 7. Scende alla #2 il fenomeno del momento Me Contro Te (-1), mentre arriva direttamente il vetta DNA, nuovo progetto discografico di Ghali.

Tra gli altri da segnalare le discese di J-Ax oggi alla #21 (-11), Levante, oggi alla #24 (-10) e Marco Masini ora alla #28 (-15). Entra alla #27 la versione rimasterizzata di Stato di Necessità di Carmen Consoli.

Tra i Sanremesi scendono anche Anastasio (-33) oggi alla #51 e Nigio di Enrico Nigiotti che in una sola settimana passa dalla #23 alla #49. Male anche Giordana Angi che perde 30 posizioni e passa dalla #61 alla #91 con la nuova edizione di Voglio Essere Tua.

Tiepido ingresso per Egreen che si deve accontentare della #41 con l’album Fine Primo Tempo (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto). Male anche Raccogli l’Attimo di Al Bano e Romina Power che entra alla #80.

