Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Emis Killa e Jake La Furia. L’album 17 (Qui la nostra videointervista) conquista il primo posto tra gli album e i vinili.

Annalisa con Nuda si deve accontentare del secondo posto, eguagliando così quanto fatto nel febbraio 2018 con l’album Bye Bye.

Tra i singoli prosegue il dominio di Rocco Hunt e Ana Mena, ancora in testa davanti a Ernia con la hit Superclassico che proprio oggi ha raggiunto la sua miglior posizione nella classifica Earone (ne abbiamo parlato Qui). Ultimo sfiora il podio con 22 settembre.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo, come di consueto, da quella riservata agli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Enoc di Ozuna (-3) apre la Top 20. Risale alla #19 Colpa delle Favole di Ultimo (+6), che risente dell’uscita del nuovo singolo 22 Settembre. Quattro posti in meno per J, l’ep di Lazza (-4) oggi alla #18.

Sale alla #17 Shoot For The Stars Aim For The Moon di Pop Smoke (+1), mentre alla #16 fa un piccolo passo indietro Ghali con DNA (-1). L’estate è finita e la compilation Power Hits 2020… scende alla #15 (-9).

Perde una posizione Fine Line di Harry Styles (-1) e si piazza alla #14, mentre alla #13 fa il suo ingresso Live At The Roundhouse di Nick Mason’s Saucerful Of Secrets. Scende alla #12 Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (-2). Stessa sorte per Fuori Dall’Hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (-2).

Giù alla #10 Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier (-3), mentre alla #9 risale 23 6451 di tha Supreme (+2). Non si muove Persona di Marracash (=), stabile alla #8.

Due posizioni in meno per Crepe di Irama (-2), oggi alla #7, mentre alla #6 scende Buongiorno di Gigi D’Alessio (-3). Scende di un gradino Gemelli di Ernia (-1), ora alla #5, mentre alla #4 giù Mr. Fini di Guè Pequeno (-2).

Sul podio alla #3 Padre Figlio E Spirito del collettivo Fsk Satellite (-2) e alla #2 Nuda di Annalisa.

Entra direttamente in vetta 17 di Emis Killa e Jake La Furia.

