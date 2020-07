Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano tra gli album Lazza, che con il mixtape J fa scendere al secondo posto Guè Pequeno dopo 3 settimane di regno.

Tra i singoli ancora in testa Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, ma Rocco Hunt e Ana Mena si avvicinano… Resta nella Top 5 Non Mi Basta Più di Baby K e Chiara Ferragni.

Tra i vinili primo Rough And Rowdy Ways di Bob Dylan, in una classifica che vede Ennio Morricone sul podio.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi nel dettaglio.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Entra nella Top 20 Shoot For The Stars Aim For The Moon di Pop Smoke (+2), mentre alla #19 non si muove ReAle di J-Ax (=), così come alla #18 Translation dei Black Eyed Peas (=).

Sale alla #17 Rough And Rowdy Ways di Bob Dylan (+40), mentre alla #16 scende Afterhours di The Weeknd (-1). Un passo indietro per Fine Line di Harry Styles (-1) oggi alla #14 e 23 6451 di tha Supreme (-1) alla #13.

In discesa alla #13 Caldo di Mambolosco & Boro Boro (-5), mentre alla #12 non si muove This is Elodie (=). Giù alla #11 Montagne Russe di Random (-1).

Torna nella Top Ten Fuori Dall’hype Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari (+1), band che più degli altri ha sfruttato al meglio il Festival di Sanremo 2020 (ne abbiamo parlato Qui). In discesa alla #9 Radio Italia Summer 2020 (-4), alla #8 Persona di Marracash (-1), alla #7 DNA di Ghali (-1) e alla #6 Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia di Tedua (-2).

Fa il suo ingresso alla #5 Kiss Kiss Play Summer 2020, mentre alla #4 scende Emanuele (Marchio Registrato) di Geolier (-2).

Sul podio alla #3 Gemelli di Ernia (=), alla #2 Mr. Fini di Guè Pequeno (-1) e in testa entra il mixtape di Lazza J.

Clicca su Continua per scoprire la Classifica Fimi dei singoli.