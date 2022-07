Classifiche di vendita FIMI settimana 26: Lazza blocca l’ingresso di Shiva. Alex unico artista di Amici 21 in Top 10

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 26 del 2022.

Partiamo dagli album… Lazza rimane stabile in prima posizione aumentando il record personale del suo Sirio. Sono infatti sette settimane, di cui cinque consecutive, quelle che hanno visto l’album alla numero #1. Il rapper riesce a fermare l’ingresso di Shiva che deve quindi accontentarsi del secondo posto con il suo nuovo EP.

Da notare la risalita, grazie anche alle date instore, dell’EP di Alex di Amici 21. Che rimane l’unico disco legato al programma in Top 20. Il vincitore Luigi Strangis infatti crolla alla #27, Albe dopo il tiepido debutto alla #13 scende fino alla #47 dopo solo una settimana e Sissi è fuori dalla Top 100.

Tra in singoli tutti immutato nelle prime quattro posizioni con il terzetto Fedez, Tananai e Mara Sattei in vetta seguiti da Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra i brani dell’estate guadagnano terreno ed entrano in Top 10 Tropicana dei Boomdabash con Annalisa e Gasolina di Anna.

A quasi cinque mesi da Sanremo 2022 rimangono in classifica, nella Topo 20, due brani: Farfalle di Sangiovanni e Dove si balla di Dargen D’Amico.

Nei vinili debutta al primo posto, fermando alla #2 Jake La Furia, il nuovo album dei Porcupine tree. Buon esordio anche per la versione in vinile dell’album del rapper svizzero Mattak.

