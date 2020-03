Le ultime classifiche di vendita Fimi del mese di marzo premiano The Weeknd che, dopo aver guidato la chart Earone nelle scorse settimane, si piazzano in testa tra album e singoli rispettivamente con Afterhours e Blinding Lights.

Tra i vinili, invece, entra la versione rimasterizzata di Giubbe Rosse, il primo album dal vivo di Franco Battiato uscito oltre 30 anni fa (ne abbiamo parlato Qui).

Timido ingresso degli album degli artisti di Amici. La migliore è Gaia che si piazza nella Top 5.

Non bene gli album degli artisti di Sanremo. I migliori sono ancora una volta i Pinguini Tattici Nucleari.

Scopriamo le classifiche di vendita Fimi partendo come sempre dagli album.

CLASSIFICHE FIMI: VENDITA ALBUM

Scendono alla #20 e alla #19 Twerking Queen (El Resto Es Nada) di Elettra Lamborghini (-5) e 20 di Capo Plaza (-2). Fa il suo ingresso alla #18 Va Tutto Bene di Giulia Molino.

Due passi avanti per Peter Pan di Ultimo (+2) che oggi, alla #17, taglia il traguardo delle 111 settimane di presenza in classifica. In risalita alla #16 Shiva con Routine (+10), fresco della pubblicazione del nuovo singolo.

In discesa alla #15 Machete Mixtape 4 (-1), alla #14 Playlist Live di Salmo (-2) e alla #13 Libertà di Rocco Hunt (-3). Alla #12 risale Re Mida (Aurum) di Lazza (+1), mentre alla #11 scende Fsk Trapshit Revenge del collettivo Fsk Satellite (-2).

Nuova entrata alla #10 per il re del reggaeton J Balvin con Colors.

Torna nella Top 10 Ultimo con Colpa delle Favole (+2), mentre alla #8 in discesa Il Fantadisco Dei Me Contro Te (-3). Giù alla #7 Garbage di Nitro (-3), mentre alla #6 non si muovono i Pinguini Tattici Nucleari con Fuori dall’Hype Ringo Starr (=).

Entra alla #5 Genesi di Gaia e alla #4 scende tha Supreme con 23 6451 (-1).

Sul podio alla #3 Marracash con Persona (-1), alla #2 DNA di Ghali e in vetta fa il suo ingresso Afterhours di The Weeknd.

Tra gli altri da segnalare l’ingresso alla #22 di Jacopo Ottonello con Colori, alla #30 il concept di Liberato Ultras, alla #40 Dogma93 di Lowlow e alla #55 Low profile di Nyv. Galeffi fa il suo esordio con Settebello alla #81.

Deciso il crollo di Francesca Michielin che con Feat (Stato di Natura) in una sola settimana passa dalla #7 alla #38 perdendo ben 31 posizioni. Un cambio di stile che ha spiazzato il pubblico.

