Classifiche di vendita FIMI settimana 13: terremoto sul podio degli album, non succedeva da anni

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 13 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 24/03/2023 al 30/03/2023.

Non succedeva da tantissimo tempo, non sappiamo neanche quantificarvi quanto, che due album internazionali fossero sul podio degli album più venduti in Italia. Succede questa settimana con il nuovo disco dei Depeche Mode che debutta alla #1 e con l’iconico The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd che, grazie ad una serie di iniziative studiate da Warner Music, sale fino alla posizione numero #2.

Non riesce ad “acciuffare” la Top 10 Così speciale, nuovo disco di Diodato che si ferma alla #15. Non bene il debutto di Indaco, primo disco solista di Drast degli PSICOLOGI che si ferma alla #58. Non bene nemmeno per il nuovo disco di Francesca Michielin, Cani sciolti, che scende dalla #48 alla #78 a poche settimane dall’uscita. Peccato perché a nostro parere è forse il suo miglior album.

La classifica singoli è ancora una volta guidata da Lazza seguito da Tananai e Marco Mengoni, entrambi in salita. Malissimo il debutto di Tommaso Paradiso che, se in radio è entrato in Top 10, in Fimi si ferma alla #95.

Classifica vinili con un podio tutto internazionale guidato dai Pink Floyd.

Puoi scoprire le classifiche cliccando in basso sulla voce corrispondente.