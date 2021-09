Classifiche di vendita FIMI album e vinili 37: Blanco fa tris... "Blu celeste" è primo in tutte le classifiche di vendita

Classifica FIMI album e vinili settimana 37 – 2021.

Come era prevedibile dai numeri che sta collezionando nello streaming (oltre 37 milioni in una settimana) e dai sold out delle diverse edizioni dei vinili, Blu celeste di Blanco fa la tripletta e conquista classifiche di album, singoli e vinili.

Deludente l’ingresso alla #70 del progetto per emergenti della Machete Crew. Non fa ben sperare per il futuro il fatto che una realtà così importante e amata non riesca a far ascoltare nuovi artisti.

