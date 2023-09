Classifiche di vendita FIMI 37: con Coez & Frah Quintale la Warner Music è prima in tutte le chart

Classifiche di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 37 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 08/09/2023 al 14/09/2023.

Iniziano le prime uscite della nuova stagione e si interrompe, almeno per il momento, il dominio di Tedua. “Lovebars” di Coez & Frah Quintale, Joint album di Carosello Records & Warner Music Italy va subito al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana e in quella dei vinili.

Un risultato che permette alla Warner Music di conquistare per la prima volta nel 2023 la vetta della classifica album (“No stress” di Irama e Rkomi si era fermato alla #2). Al secondo posto Tedua con “La Divina Commedia” (Epic/Sony) e alla #3 il debutto di “Guts” di Olivia Rodrigo.

Debuttano rispettivamente alla #11, #12 e #13 i nuovi dischi di Francesco Renga con Nek, di V e di Vale Pain.

Nei singoli “Italodisco“, uscita proprio oggi nella sua versione in inglese (vedi qui), resiste in vetta per la decima settimana consecutiva mentre la più alta nuova entrata è “Ragazza sola” di Annalisa.

Nei vinili Coez & Frah Quintale debuttano primi fermando alla #2 Olivia Rodrigo (Virgin/Universal) e il disco RENGANEK (Epic/Sony).

Andiamo a scoprire insieme le nuove classifiche di vendita FIMI, album, singoli e vinili.