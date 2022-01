Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 4: Sick Luke torna in vetta. Tra le nuove entrate bene Il Pagante e Wayne Santana, malissimo Tancredi

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 4 del 2022.

Anche questa settimana la Top10 degli album è tutta italiana e vedi Sick Luke tornare in vetta. Completano il podio Noyz Narcos e Marracash.

Tra le nuove entrate bene per Il Pagante e Wayne Santana, entrambi nelle prime dieci posizioni, e Niko Pandetta (quasi in Top20). Molto male per Tancredi e Gemello che debuttano al margine della Top 50.

Nei vinili Noyz Narcos resta in vetta mentre Sick Luke scende di ben 9 posizioni.

