Classifica di vendita FIMI album e vinili settimana 3: Noyz Narcos in vetta, Mara Sattei debutta in Top 10

Classifica album e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 3 del 2022.

Nella nuova classifica degli album più venduti della settimana cambio al vertice per quel che riguarda gli album. Arriva Noyz Narcos e scalza Sick Luke dal primo posto. Debutta invece alla #7 l’album di Mara Sattei.

Ingresso tiepido e fuori dalla Top 20 per l’album di debutto di gIANMARIA, Fallirò.

Virus di Noyz Narcos è primo anche nei vinili.

