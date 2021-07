Classifica di vendita FIMI Singoli settimana 28: “Mille” ancora in vetta ma Blanco & Sfera Ebbasta superano Sangiovanni

Come ogni venerdì, dopo la classifica FIMI album e vinili (vedi qui) tocca a quella relativa ai singoli.

Non ci sono particolari novità se non per il fatto che Mi fai impazzire di Blanco & Sfera Ebbasta incalza Mille, ancora in prima posizione, superando Sangiovanni e portandosi alla #2.

Tra i brani dell’estate prendono piede settimana dopo settimana Makumba di Noemi & Carl Brave e Movimento lento di Annalisa & Federico Rossi.

Tra i nuovi ingressi è degno di nota quello di un brano del 1990, una hit che ci accompagnò per tutti i mondiali di calcio in Italia… Un’estate italiana di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che, grazie alla vittoria della Nazionale Italiana ad Euro 2020 rientra ora in classifica a distanza di 31 anni dall’uscita.

